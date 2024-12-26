Veliler panik, öğrenciler hastanelik oldu: İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlenen çocukların sağlık durumu belli oldu

Dün sabah saatlerinde Şile'deki 75. Yıl Ortaokulu'nun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtıldı. Çok geçmeden öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, 50'den fazla öğrenciye müdahale edildi. Öğrenciler Şile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

VALİ GÜL AYRINTILARI PAYLAŞTI: OKULA GİDEN YOLUN ÜZERİNDE DAĞITILMIŞ

İstanbul Valisi Davut Gül, kumanyalardan 51 öğrencinin zehirlendiğini açıkladı. Olayla ilgili, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile’de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde, kumanya şeklindeki yiyecekler öğrencilere dağıtılmış. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik” detaylarını paylaştı.

ZEHİRLENEN ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Vali Gül'ün olayla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün Şile’mizde 75. Yıl Ortaokulu’nda 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok fakat dağıtılırken çocukların yarım bıraktığı ve yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik. Tarım kendi alanında, sağlığında kendi mekanizması işliyor. Tarım ekipleri gıda denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile’de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler ve gördüğümüz nokta bu.”

İBB'DEN AÇIKLAMA: ÜRÜNLER HEM İBB HEM DE BAKANLIK TARAFINDAN TEST EDİLDİ

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İBB'nin sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı Okul Beslenme Projesi, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında her gün İstanbul genelinde 5 bin beslenme paketi dağıtılıyor. 25 Aralık 2024'te Şile 75. Yıl Ortaokulu'na ulaştırılan 500 paketin içeriğinde sandviç, 200 Mililitre Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş bulunuyordu. Dağıtılan beslenme paketlerinin üretiminden dağıtımına kadar titiz bir denetim süreci yürütülüyor. Şile'deki dağıtım, bir gıda mühendisinin gözetiminde yapıldı ve her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı. Öğrencilerin dağıtılan gıda paketinden zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin tıbbi bir kesin bulgu bulunmuyor. Zehirlenme şüphesiyle ilgili tıbbi ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Söz konusu ürünler hem İBB hem de ilgili bakanlık yetkilileri tarafından teste tabi tutuldu. Kesin sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak."

ÇOCUĞU ZEHİRLENEN VELİ: “HESABINI KİM VERECEK”

Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir, “Öğretmen aradı, büyükşehir belediyesi tarafından sandviç dağıtılmış. Zehirlenme oldu. Sütten mi oldu, tarihi geçmiş sandviçten mi yoksa peynirden mi çocuklara vermişler, çocuklar da zehirlenmiş. Böyle bir şey olmaması lazım. Madem tarihi geçti çocuklara dağıtılmamalı. 40 taneden fazla çocuk acilde. Çocuğumun öğretmeni telefon açtı, yarısını ambulansla götürmüşler. Ben de çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

“BİRAZ MİDEM BULANMAYA BAŞLADI VE KARNIM AĞRIDI”

Yediklerinden zehirlenen öğrenci, “Ben sandviç yedim. Süt, kek ve su vardı. Ben sadece kek ve sandviç yedim ve süt içtim. Biraz midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı. Sonra utandım ambulans gelince söylemeye. 7. derste babamı aradım ve geldim” dedi.

54 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklardan tedavileri tamamlanan 54'ünün taburcu edildiğini, genel durumları iyi olan 2 çocuğun takip ve tedavilerinin sürdüğünü açıklamıştı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır