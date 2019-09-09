Veliler sigara paralarını okula bağışladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında veliler, bugün tütün mamülü almak yerine hazırlanan kumbaralara eğitim adına bağışta bulundu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı öncesi hem farkındalık oluşturmak hem de velileri kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için hazırlanan "Bugün Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın" projesi büyük ilgi gördü. Veliler bugün sigara almak yerine ücretlerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki bakkal, market, büfe, tütün mamulleri satan yerler ve okullara konulan ve üzerinde "Bugün Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın" yazan kumbaralara atarak okullara bağışta bulundu. Bu uygulamadan memnun kalan veliler, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ettiler.

"Topladığımız gelir ile okullarımıza beceri ve tasarım atölyeleri açmak"

Yapılan proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, projelerinin üç farklı amacı olduğunu anlatarak "Birincisi velilerle okul arasındaki iletişi arttırmak. İkincisi velilerimiz bir gün dahi olsa sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak. Üçüncüsü topladığımız gelir ile okullarımıza beceri ve tasarım atölyeleri açmak" dedi.