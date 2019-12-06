Velilerden, maaşları ödenmeyen öğretmenlere destek (2)

'ÖĞRETMENLER DERSE GİRMİYOR'

İzmir'de veliler, çocuklarının okuduğu kolejde görevli olan ve 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere desteğini sürdürüyor. İstanbul merkezli kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki basın açıklamasının ardından Mavişehir Bilim Kampüsü şubesindeki öğrencilerin velileri de öğretmenlere destek olmak amacıyla bir araya geldi. Kolej önünde toplanan velilerden Ahmet Kılıç, yaklaşık 10 aydır öğretmenlerine düzenli maaş ödenmediğini ileri sürerek, "Öğretmenlerimiz şu an derslere girmiyorlar; çünkü maaşlarını alamadıkları için huzurlu değiller. Derse girmemeleri, öğrencilerin eğitimini etkiliyor. Biz de bundan şikayetçiyiz. Biz öğretmenlere destek olmak için buradayız. Okul idaresinin buna çözüm bulması gerekir. Bugüne kadar hep 'Birkaç gün daha sabredin' denildi; fakat 'birkaç gün' bitmedi. Bu süre ne zaman bitecek?" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ SINAVA HAZIRLANIYOR'

Oğullarından birinin 5'inci sınıfta diğerinin ise 8'inci sınıfta eğitim gördüğünü belirten Kılıç, "Çocuklarımız sınava hazırlanıyor. Bu yıl LGS'ye girecekler. Türkiye genelinde zor bir sınav. Öğretmenin tekrar motivasyon kazanması zor. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimize veliler olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kolejin, çözümü, basına açıklayarak sağlamasını istiyoruz. Şu an belirsizlik var. Kararsızlık en kötü şeydir. Biz de bilelim, veliler öğrencilerini alıp başka bir okula gidecekse bunu bilelim" diye konuştu.