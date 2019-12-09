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Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, Sultan Ahmet Meydanı’nda bir araya gelerek maaşlarını alamadıkları iddia edilen öğretmenlere sahip çıktı. Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

İstanbul’da bulunan Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, okullarda bulunan öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialar üzerine Sultan Ahmet Meydanı’nda bir araya geldi. Veliler okullarda bulunan öğrencilerinin derslerinin aksamaması ve eğitimlerin devam etmesi için yetkililere seslendi. Veliler adına basın açıklaması yapan Hale Gönüllü, amaçlarının öğretmenlerin sesi olmak olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldubittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Nitelikli eğitim ve öğretmen olmazsa olmazlardandır. Eğitime devam edecek kampüslerin fiziksel olarak kullanılmasının sağlanmasını istiyoruz. Öğretmen ve çalışanların ücretlerinin ödenmesini istiyoruz” dedi.

Veliler açıklamanın ardından topladıkları dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

DOĞA KOLEJİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edilerek, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

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