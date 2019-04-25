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Velilere 'mahremiyet' eğitimi verildi, öğrenciler dedektör köpeklerle oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir ilkokulda velilere, jandarma ekiplerince mahremiyet eğitimi verildi.

Velilere 'mahremiyet' eğitimi verildi, öğrenciler dedektör köpeklerle oynadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir ilkokulda velilere, jandarma ekiplerince mahremiyet eğitimi verildi. Çocuklar ise güvenlik güçlerinin motosikletine bindi; dedektör köpekler 'Cadı' ve 'Eksen' ile oynayarak keyifli vakit geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü için Çaltı Mahallesi İlkokulu'nda veliler ve öğrencilerle buluştu. Son günlerde çocuklara yönelik istismarların artması da göz önünde bulundurularak, kadın astsubaylar tarafından, velilere 'mahremiyet' eğitimi verdi. Çocuklarının sıralarına oturan velilere, yabancı kişilerin çocukları severken nerelerine dokunup nerelerine dokunmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklar ise etkinlikte görev yapan diğer jandarma görevlileriyle vakit geçirdi. Toplam 30 öğrenci, kask takarak jandarma trafik görevlisine ait motosiklete bindi. Görevlilerin gözetiminde motosikleti çalıştıran öğrenciler, siren çaldı. Sırayla motosiklete binen öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Çocuklar ayrıca jandarmanın bomba ve uyuşturucu operasyonlarında kullandığı dedektör köpekler 'Cadı' ve 'Eksen' ile de oynadı. Son olarak öğrencilere uçurtma dağıtıldı.

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Velilere 'mahremiyet' eğitimi verildi, öğrenciler dedektör köpeklerle oynadıVelilere 'mahremiyet' eğitimi verildi, öğrenciler dedektör köpeklerle oynadıVelilere 'mahremiyet' eğitimi verildi, öğrenciler dedektör köpeklerle oynadıVelilere 'mahremiyet' eğitimi verildi, öğrenciler dedektör köpeklerle oynadı

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