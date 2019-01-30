Velilere sömestır tatilinde ’göz kontrollerini yaptırın’ uyarısı

Sömestır tatilinde velilerin mutlaka çocuklarını göz kontrolünden geçirmesi gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, fark edilmeyen göz hastalıklarının çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini söyledi.

Çocukluk döneminde 1, 3 ve 5 yaşlarında olmak üzere 3 defa göz muayenesi yapılması gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, ebeveynlerin bu konuyu dikkate almalarını vurgulayarak çocukların kendi göz bozukluklarını fark edemeyebildiklerini ifade etti. Op. Dr. Kahraman, çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarının başında; miyop, hipermetrop, astigmat, göz tembelliği ve şaşılığın geldiğini aktardı. Kahraman, okul öncesi yapılacak basit bir göz muayenesiyle, mevcut görme azlığı problemiyle buna neden olan hastalıkların erken tespit edilebileceğine dikkat çekti.

Gözlerin dünyayı algılamamızdaki en önemli unsur olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Bozukluğu yaşayan bir çocuğun çevreyi algılamasında eksiklik olabilir. Bu durumdan psikolojisi de etkilenebilir. Sosyal ortamlarda ve okulda kendini yeterince ifade edemediği için çocuklarda hiperaktivite, konsantrasyon bozukluğu ve agresif hareketler gözlemlenebilir. Bu nedenle çocuğun herhangi bir şikayeti bulunmasa bile mutlaka bir uzman göz hekimi muayenesinden geçmesi önemlidir" dedi.