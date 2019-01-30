HABER

Velilere sömestır tatilinde ’göz kontrollerini yaptırın’ uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 02:57 | Son Güncelleme

Sömestır tatilinde velilerin mutlaka çocuklarını göz kontrolünden geçirmesi gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Sömestır tatilinde velilerin mutlaka çocuklarını göz kontrolünden geçirmesi gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, fark edilmeyen göz hastalıklarının çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini söyledi.
Çocukluk döneminde 1, 3 ve 5 yaşlarında olmak üzere 3 defa göz muayenesi yapılması gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, ebeveynlerin bu konuyu dikkate almalarını vurgulayarak çocukların kendi göz bozukluklarını fark edemeyebildiklerini ifade etti. Op. Dr. Kahraman, çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarının başında; miyop, hipermetrop, astigmat, göz tembelliği ve şaşılığın geldiğini aktardı. Kahraman, okul öncesi yapılacak basit bir göz muayenesiyle, mevcut görme azlığı problemiyle buna neden olan hastalıkların erken tespit edilebileceğine dikkat çekti.
Gözlerin dünyayı algılamamızdaki en önemli unsur olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Bozukluğu yaşayan bir çocuğun çevreyi algılamasında eksiklik olabilir. Bu durumdan psikolojisi de etkilenebilir. Sosyal ortamlarda ve okulda kendini yeterince ifade edemediği için çocuklarda hiperaktivite, konsantrasyon bozukluğu ve agresif hareketler gözlemlenebilir. Bu nedenle çocuğun herhangi bir şikayeti bulunmasa bile mutlaka bir uzman göz hekimi muayenesinden geçmesi önemlidir" dedi.

"Göz tembelliği muayene edilmedikçe gözden kaçabiliyor"
Çocuklarda özellikle göz tembelliğinin erken tanı ve tedavisinin önemli olduğunu kaydeden Kahraman, şöyle devam etti:
"Göz tembelliği 5-6 yaşa kadar tedavi edilebiliyor; ancak geç tanı konulan hastalıkların tedavisinin mümkün olmuyor. Genellikle tek gözde bulunan göz tembelliği muayene edilmedikçe gözden kaçabiliyor. Çocukların göz tedavisi büyükler kadar kolay olmuyor; çünkü hem rahatsızlıklarını ifade edemiyorlar hem de tedavi için büyükler kadar katılımcı olmuyorlar. Bu nedenle hastanemizde göz hastalıklarının tanısı için Prizma, görme kusurları için Plus Optics, Ultrason ve OCT gibi cihazlarla çocuklarda göz tanısı ve tedavi süreçlerini takip edebiliyoruz."

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.