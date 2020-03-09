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Velileri çıldırtan olay! Öğrencilerine hediye ettiği kitapta yazanları görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Arnavutköy'deki bir okulda meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İlkokul birinci sınıf öğretmeni, okumaya başlayan öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti. Öğretmenlerinin verdiği kitabı evde çocuklarıyla birlikte okuyan eliler şaşkınlık yaşadı.

Kitabı okuyan veliler, kitabın bazı sayfalarında yer alan cinsel içerikli bölümler ve müstehcen hikayeleri görünce okula gelerek B.K.'yi darp etti. Şikayetler sonucu inceleme başlatan okul idaresi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, birkaç ay önce ataması yapılan stajyer öğretmeni açığa aldı.

Kitaptaki müstehcen ifadeler velileri çıldırttı

Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.
Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler öfkeyle soluğu okulda aldı. İddiaya göre velilerden bazıları öğretmen B.K.'yi darp etti.
Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi. Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep ettiler. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldular.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K'yı açığa aldı. (DHA)
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy öğretmen öğrenci

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