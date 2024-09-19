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  4. Velileri resmen çıldırttı! Daha 6. sınıf ancak öyle şeyler yapıyor ki...

Velileri resmen çıldırttı! Daha 6. sınıf ancak öyle şeyler yapıyor ki...

19.09.2024 09:42
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.09.2024 09:42
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Karabük’te bir ortaokul öğrencisi, okuldaki arkadaşlarının elinde bıçakla arkadaşlarını tehdit ediyor, çakmakla saçlarını yakıyor... Defalarca kez arkadaşlarına zarar veren küçük çocuk rahat durmadı. Yaptıkları bir velinin cep telefonuyla kaydedildi.

Yeni eğitim öğretim yılı başlayalı daha 1 buçuk hafta oldu ancak şimdiden yaptıklarıyla okuldan atılma raddesine geldi. Karabük'te bulunan Kayabaşı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi D.D, yeni öğretim döneminde yanında getirdiği çakmakla başka öğrencilerin saçlarını yaktı.

KESİCİ ALETLE ARKADAŞLARININ ÜSTÜNE KOŞTU

Çocuğun yaptığı zorbalıkları dile getirmek için veliler okul müdürünün kapısına dayandı. Yaşanan olay üzerine çocuklarının zarar görmesinden korkan veliler, D.D'nin hareketlerini takip etmeye başladılar.

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Veliler gördüklerine inanamadı, D.D’nin diğer çocuklara saldırdığını fark etti. D.D'nin arkadaşından aldığı bıçakla diğer çocukları tehdit ettiğini gören bir veli telefonuyla olayı kayda aldı. Görüntülerde D.D’nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı. Veliler, görüntülerle birlikte emniyete giderek D.D, hakkında şikayette bulunacaklarını açıkladı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
okul bıçak eğitim
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