Velileri resmen çıldırttı! Daha 6. sınıf ancak öyle şeyler yapıyor ki...

Yeni eğitim öğretim yılı başlayalı daha 1 buçuk hafta oldu ancak şimdiden yaptıklarıyla okuldan atılma raddesine geldi. Karabük'te bulunan Kayabaşı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi D.D, yeni öğretim döneminde yanında getirdiği çakmakla başka öğrencilerin saçlarını yaktı.

KESİCİ ALETLE ARKADAŞLARININ ÜSTÜNE KOŞTU

Çocuğun yaptığı zorbalıkları dile getirmek için veliler okul müdürünün kapısına dayandı. Yaşanan olay üzerine çocuklarının zarar görmesinden korkan veliler, D.D'nin hareketlerini takip etmeye başladılar.

Veliler gördüklerine inanamadı, D.D’nin diğer çocuklara saldırdığını fark etti. D.D'nin arkadaşından aldığı bıçakla diğer çocukları tehdit ettiğini gören bir veli telefonuyla olayı kayda aldı. Görüntülerde D.D’nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı. Veliler, görüntülerle birlikte emniyete giderek D.D, hakkında şikayette bulunacaklarını açıkladı.

(İHA)