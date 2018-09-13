Velilerin 'okul' isyanı

Eyüp KELEBEK- Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, bu yıl tekli eğitime geçilecek Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nun 10 sınıfı, 500 metre uzaklıktaki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi'nin eski binasına taşınıyor. Veliler, uzun süredir bakımsız olduğunu belirttiği binanın ilkokul için uygun olmadığını savunup, taşınma kararına tepki gösterdi. Öğrencilerin aileleri, ikili eğitime devam edilmesini istedi. Yenidoğan Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nda tekli eğitime geçilmesi nedeniyle okulunun bir bölümü, Huzur Mahallesi'ndeki ESOGÜ İlahiyat Fakültesi'nin eski binasına taşınıyor. Tek katlı bina önünde toplanan veliler, yapının yıllardır kullanılmaması nedeniyle bakımsız olduğunu, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenleme yapılmadığını savundu. Tuvaletlerin ilkokul öğrencileri için uygun olmadığını öne süren veliler, taşınma kararına tepki gösterdi. Velilerden biri, taşınılacak binanın yanında mülteci kadınlara eğitim verildiğini belirterek, "Burası yıllardır kullanılmayan bina. Arka tarafta yurt çocukları alkol alıp, tiner çekip, buraya atlayabiliyorlar. Güvencesi yok. Burası ilköğretim çocuklarına uygun bina değil. İkili öğretime devam edilmesini istiyoruz. Çünkü şartlar uygun değil, altyapı uygun değil. Okuldaki tuvaletler ilkokul öğrencilerine uygun değil. Okulun duvarları yıkık. Okulun bahçesine giren, çıkan kim belli değil. Bu aceleciliği anlayamıyoruz. Okulların açılmasına 1 hafta kala bize öğrencilerin burada eğitim göreceğini bildiriliyor. Biz bu okulu istemiyoruz. Biz, tekli eğitime karşı değiliz ama şartlar düzelmezse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" dedi. OKUL BAHÇESİNDE ALKIŞLI PROTESTO Velililer, daha sonra toplu olarak Mehmet Ali Yasin İlkokulu'na giderek, bahçede alkışlı protesto gösterisi düzenledi. Öğrencilerin aileleri, okul müdürünün yanlarına gelip, açıklama yapmasını istedi. Müdürün gelmemesi üzerine dağılan velililerden biri, "Pazartesi günü okullar açılıyor. Gerekirse tabureleri getirip, çocuklarımızın okul bahçesinde oturtacağız. Biz diğer binayı istemiyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mültecilere eğitim verilen binanın girişinin ayrı olduğunu, aradaki geçiş bölümünü kapatacaklarını söyledi. Özen, okula güvenlik personeli vereceklerini, mülteci kadınların eğitim aldığı yerin de 1 yıl sonra kapatılacağını söyledi.

