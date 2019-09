’Velimeşe bozası’na coğrafi işaret

Ergene Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı Velimeşe’nin meşhur bozasına coğrafi işaret kazandırmak için çalışma başlattı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel projenin hazır olduğunu ve imza aşamasına geldiğini söyledi.

Velimeşe’deki boza üreticisi firmaların coğrafi işaret konusunun önemini çok fazla bilmediklerini aktaran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Firmalar coğrafi işaretin ne demek olduğunu çok bilseler bunun önemini. Tabii ki destek veriyorlar ama bunu rica ile yapıyorlar. Tabii ki coğrafi işaret bölgeler için çok önemli. Bir kişi bir bölgeye gittiğinde buranın en meşhuru nedir dese, coğrafi işaret alan ürün karşısına çıkıyor aslında. Bunu tabii gençlerimiz ve üretici firmalar da bilincinde olacak inşallah zaman içerisinde” dedi.

Ergene olarak bozaya sahip oldukları için şanslı olduklarını söyleyen Başkan Yüksel, “Hakikaten biz şanslıyız. Ergene’nin yıllardan beri bozası var. Coğrafi işaret de bizim kalkınma ajansı ile ortak projemiz. Onu da hazırladık ve imza aşamasına geldi. Üretici firmalarımızla görüştük. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e de teşekkür ediyorum konu ile bizzat kendisi ilgilendi. Esnafla görüştü, olması gerekenleri söyledi. Şu anda İzmir Vali Yardımcısı olan Ergene Kaymakamımızın da ciddi yaklaşımları oldu ona da teşekkür ediyoruz. Amacımız, ortak gayemiz bölgemize neler kazandırabiliriz, neler yapabiliriz bunlara bakmak ve yapmak” diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı binasına düzenlenen bir programda konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ayrıca, “Geçen dönem sosyal projelerimiz vardı, gölet projemiz vardı ama o tür projelere destek olmadığı için farklı dalda da projelerimiz var. Dünya Bankası’na da biz bütün projelerimizi yazdık. Birçok projemiz var. Aşevinden taziye evine kadar dini tesis alanlarına kadar hepsini Dünya Bankası’na da belediyeler birliği aracılığı ile onları da gönderdik. Oradan da tabii ki bekliyoruz. İnşallah oradan da kabul görür. Büyükşehir belediyesi ile de ortak projemiz var. Yine öncelikli projemiz bu dönem, bölgemiz biliyorsunuz Türkiye mozaiğini yaşıyor Ergene. Her bölgeden insanlarımız var. Balkanlar’dan, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’dan her yöreden insanlarımız olduğu için öncelikli projemiz, Aşevi Taziye Evi projemizi büyükşehir belediyesi ile birlikte yapmak. Bu konuyu görüştük, hızlandırılması adına talebimiz var. Projesi hazır, yerini de vermiştik. İlk önce tercihimiz aşevi, taziye evi olacak. Çünkü, biliyorsunuz cenazelerimiz oluyor. İnsanlar çadır istiyor ama çadır artık ilkel oldu. Daha rahat ibadetlerini yapmaları adına mevlitlerini cemiyetlerini yapma adına taziye evini de yad etmek adına hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, “Ergene Belediye Başkanlığı ve Ergene Kaymakamlığı ile beraber Velimeşe bozasını coğrafi işaret olarak tescilleme noktasında bir çalışmamız var. Kalkınma ajansı olarak biz de destekliyoruz. Başkanımızın yıllardan beri büyük katkısı var. Sağ olsun her gittiğimiz fuarda kendisi de bizatihi gelerek Velimeşe bozasını hem tattırıyor hem tanıtıyor hem de sattırıyor. Firmalara da söylüyor gelin, gidin ben destek vereceğim diye. Bunun tanıtımını yapıyor ama tescilini de yaptıralım diye girişimi var” dedi.