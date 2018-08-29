HABER

Venedik Film Festivali Ay’a ilk adımla açıldı

29.08.2018 23:37 | Son Güncelleme

75.

Venedik Film Festivali, Ryan Gosling’in Ay’a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong’u canlandırdığı “First Man” filmi ile açıldı. Festivalin yarışma bölümünde çok sayıda ağır top göze çarpıyor."La La Land” filmi ile 2017'de en iyi yönetmen dalında Oscar ödülüne layık görülen Damien Chazelle'in yeni filmi "First Man”, Venedik Film Festivali'nin açılış filmi oldu. Berlin ve Cannes ile dünyanın en prestijli üç büyük film festivalinden biri olan Venedik Film Festivali'ndeki büyük ödül Altın Aslan'a aday 21 yapım arasında yer alan "First Man”, gelecek yılki Oscar ödül töreninde de öne çıkması beklenen filmlerden biri.

İnsanlık adına Ay'a ilk kez ayak basan astronot Neil Armstrong'un hikayesini konu alan film basın gösteriminde olumlu tepki aldı, ancak fazla coşku ile karşılanmadı. Armstrong'u canlandıran Kanadalı oyuncu Ryan Gosling basın toplantısında, Armstrong'un kendisini bir Amerikan kahramanı olarak görmediğini, filmle de "Armstrong'un kendini sunduğu şekli onore etmeye” çalıştıklarını söyledi.

"First Man” ile açılan festivalin ilk gala gösteriminde 81 yaşındaki efsanevi İngiliz aktris Vanessa Redgrave'e de yaşam boyu başarı ödülü verildi.

Yarışma bölümünde ağır toplar

11 gün sürecek Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümünde bu sene çok sayıda ağır top var. ABD'li kült sinemacılar, Joel ve Ethan Coen kardeşler, "The Ballad of Buster Scruggs” adlı bir western ile Altın Aslan yarışında.

"Roma” isimli aile destanı ile Meksikalı Alfonso Cuaron da festivalde boy gösterecek. Geçen yıl eleştirmenlerin gözdelerinden olan "Call Me by Your Name” adlı aşk hikayesine imza atan, Venedik'e ise 1970'lerden "Suspiria” adlı korku filminin yeniden çekimi ile gelen İtalyan yönetmen Luca Guadagnino da öne çıkan sinemacılar arasında.

Yarışma bölümünde Fransız yönetmenler Jacques Audiard ve Olivier Assayas, Yunan Yorgos Lanthimos, Macar László Nemes, İngiliz Mike Leigh ve ABD'li Julian Schnabel'in son filmleri de merakla bekleniyor.

Sadece bir kadın yönetmen

Festival yönetiminin, yarışma bölümüne "The Nightingale” filmini çeken Avustralyalı Jennifer Kent ile sadece tek bir kadın yönetmeni kabul etmesi ise, yoğun tepkilere neden oldu. Venedik'te jüri başkanlığı görevini yapacak olan Guillermo Del Toro da konunun bilincinde olduğunu göstererek, "5050 by 2020” (2020'ye kadar 50'ye 50) hareketini desteklediğini açıkladı. Söz konusu hareket, sinema sektöründe kadın ve erkek eşitliği ve çeşitlilik için çaba sarf ediyor. "Şu anda beş filmin yapımcılığını üstleniyorum. Bunların üçü kadın yönetmenler tarafından çekiliyor, yönetmenlerin ikisi de ilk kez film çekiyor” diyen Del toro, örnek olmaya çalıştığını kaydetti.

Dördüncü "Bir Yıldız Doğuyor”

Venedik Film Festivali'nde yarışma bölümü dışındaki programın en heyecanla beklenen yapımlarından birisi ise, aktör Bradley Cooper'ın ilk kez reji koltuğuna oturduğu, Lady Gaga'nın başrolü üstlendiği ve bir yeniden çekim olan "A Star is Born” (Bir Yıldız Doğuyor). İlk kez başrollerinde Janet Gaynor ve Fredric March'ın olduğu 1937 çekimi yapımla beyazperdeye gelen hikaye, daha sonra 1954'te Judy Garland ve James Mason, 1976'da da Barbra Streisand ve Kris Kristofferson'ın canlandırdığı karakterlerle seyircilerin karşısına çıkmıştı.

Önce Altın Aslan, sonra Oscar

Dünyanın en eski film festivallerinden olan Venedik, son yıllarda daha sonra Oscar ödül töreninde başarıya kavuşan filmlerin de ilk kez sinemaseverlerle buluştuğu festival olarak dikkat çekiyor. 2018 Oscar Ödül Töreni'de en iyi film seçilen Del Toro imzalı "The Shape of Water” (Suyun Sesi), öncesinde Venedik Film Festivali'nde de Altın Aslan Ödülü'ne layık görülmüştü.

Del Toro başkanlığındaki dokuz kişilik jürinin kararı festivalin kapanış gecesi olan 8 Eylül'de açıklanacak.

dpa / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Günün FotoğraflarıGünün Fotoğrafları
Güvenlik Konseyi Arakanlı Müslümanların Dramını Oscar Ödüllü Yıldızdan DinlediGüvenlik Konseyi Arakanlı Müslümanların Dramını Oscar Ödüllü Yıldızdan Dinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

İlginizi Çekebilir

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.