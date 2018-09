Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Orizzonti bölümünde gösterilen Mahmut Fazıl Coşkun imzalı “Anons” Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.75'inci Venedik Film Festivali’nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un imzasını taşıyan "Roma” en büyük ödül olan Altın Aslan’a layık görüldü. Oscar ödüllü yönetmen Cuaron'un siyah-beyaz çektiği "Roma,” 1970'lerde Meksiko’da orta sınıfa ait bir evde hizmetçilik yapan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Festivalde Altın Aslan için favoriler arasında gösterilen filmin yapımcılığını, internet üzerinden abonelerine içerik sunan Netflix’in üstlenmiş olması dikkat çekti. Netflix’in yapımcılığını üstlendiği filmler, önce sinema salonlarında gösterilmediği gerekçesiyle Cannes Film Festivali'nde tartışma yaratmıştı. Bunun üzerine Netflix, aralarında "Roma”nın da bulunduğu filmleri Cannes’dan çekmişti.

Yapımcılığını Netflix'in üstlendiği bir diğer film "The Ballad of Buster Scruggs” da Venedik’ten ödülle ayrıldı. ABD’li kült sinemacılar Joel ve Ethan Coen kardeşlerin imzasını taşıyan "The Ballad of Buster Scruggs” ile En İyi Senaryo Ödülü dalında Gümüş Aslan’ın sahibi oldu.