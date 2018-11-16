HABER

Venedik Komisyonu heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Venedik Komisyonu Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Kask ve beraberindeki heyet, MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti yöneticileriyle bir araya geldi

Venedik Komisyonu Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Kask, Seçimler ve Siyasi Partiler Bölüm Başkanı Pierre Garrone ve beraberindeki heyet, MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Venedik Komisyonu heyeti ile Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, seçim süreci öncesi yapılacak çalışmanın, demokrasiye hizmet etmesini istediklerini söyledi. Kaya, Türkiye'nin en yaşlı ama en dinamik partisi olan CHP'nin ülke demokrasisi için üstlendiği misyonun farkında olduklarını belirterek, komisyon çalışmalarının, CHP'nin onurlu mücadelesine katkı sunmasına yönelik temennisini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile görüşen Venedik Komisyonu heyeti, görüşme saatinden önce İYİ Parti Grup Yönetim Toplantı Salonuna geldi. Konukların kendisini bir süre beklediklerini öğrenmesi üzerine Ağıralioğlu, "Biz bekliyoruz, 5 dakikadan bir şey olmaz. Görsünler beklemek nasıl oluyormuş." diye espri yaptı.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra seçime katılan partilerin medya ve propaganda imkanlarının eşit dağılması gerektiğine işaret ederek, yeni sistemin uygulamada meydana getirdiği sorunların çözümü için çalışıldığını söyledi.

Heyet ayrıca MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNERÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındıÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındı
CHP'den Öztürk Yılmaz kararıCHP'den Öztürk Yılmaz kararı
Başkan Kara, 3. dönem için MHP'den yeniden adayBaşkan Kara, 3. dönem için MHP'den yeniden aday
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Venedik Komisyonu Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Ka Venedik Komisyonu heyeti

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.