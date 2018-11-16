Venedik Komisyonu heyeti TBMM'de

Venedik Komisyonu Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Kask, Seçimler ve Siyasi Partiler Bölüm Başkanı Pierre Garrone ve beraberindeki heyet, MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Venedik Komisyonu heyeti ile Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, seçim süreci öncesi yapılacak çalışmanın, demokrasiye hizmet etmesini istediklerini söyledi. Kaya, Türkiye'nin en yaşlı ama en dinamik partisi olan CHP'nin ülke demokrasisi için üstlendiği misyonun farkında olduklarını belirterek, komisyon çalışmalarının, CHP'nin onurlu mücadelesine katkı sunmasına yönelik temennisini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile görüşen Venedik Komisyonu heyeti, görüşme saatinden önce İYİ Parti Grup Yönetim Toplantı Salonuna geldi. Konukların kendisini bir süre beklediklerini öğrenmesi üzerine Ağıralioğlu, "Biz bekliyoruz, 5 dakikadan bir şey olmaz. Görsünler beklemek nasıl oluyormuş." diye espri yaptı.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra seçime katılan partilerin medya ve propaganda imkanlarının eşit dağılması gerektiğine işaret ederek, yeni sistemin uygulamada meydana getirdiği sorunların çözümü için çalışıldığını söyledi.

Heyet ayrıca MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

