Venedik Komisyonu’ndan Polonya’ya kötü haber

Avrupa Konseyi’nin danışma organı olan Venedik Komisyonu Polonya Parlamentosu’nun alt kanadı Sejm tarafından kabul edilen hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını düzenleyen yasa tasarısının bağımsız yargı sisteminin zayıflayacağını ifade ederek olumsuz görüş bildirdi.

İktidar partisi PiS’in yargı alanında yapmaya çalıştığı değişiklikler dolayısıyla son dönemde sık sık AB kurumlarıyla karşı karşıya gelen Polonya’ya bir kötü haber de Venedik Komisyonu’ndan geldi. Avrupa Konseyi’nin danışma organı olan Venedik Komisyonu, Polonya Parlamentosu’nda görüşülmekte olan hakim ve savcıları ilgilendiren yasa tasarısı hakkında olumsuz görüş bildirdi. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda parlamentonun alt kanadı Sejm’de kabul edilen hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını düzenleyen tasarıyı acil olarak gündemine alan Komisyon, söz konusu değişikliğin Polonya yargı sistemini zayıflatacağını açıkladı.

"Polonya adalet sisteminin bağımsızlığı zayıflayabilir"

Venedik Komisyonu, söz konusu yasa tasarısından vazgeçilmesine karar vererek, "Sejm tarafından kabul edilen değişikliğin bazı maddeleri Polonya adalet sisteminin bağımsızlığını zayıflatabilir" görüşünü bildirdi. Tasarının hakim ve savcıların ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayacağına da dikkat çeken Komisyon, yargı sisteminde reform yapmak isteyen Polonya hükümetini anladıklarını, ancak bir süredir AB kurumlarıyla yaşanmakta olan krizin daha da derinleşmemesi için hükümete başka bir çözüm yolu bulması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.