HABER

Venedik sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

İtalya genelini etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle kanallarıyla bilinen Venedik kentinde su seviyesi gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükseldi - Venedik yakınlarındaki Pellestrina’da 2 kişi öldü

İtalya’da etkili olan yağışlar nedeniyle kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik’te sular, gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede birkaç gündür devam eden sert rüzgarlı ve kuvvetli yağışlı hava, Venedik’te doğal afete yol açtı.

Kanallarıyla ünlü kentte, su seviyesi dün gece itibariyle 187 santimetreye ulaşarak, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.

Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vurduğu, birçoğunun da battığı görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu.

Brugnaro, kentin tarihi bazilikası San Marco’nun da su baskınında büyük zarar gördüğünü belirtti.

Kentin deniz sularına teslim olduğunu ve 1966’dan bu yana böyle bir şeyin görülmediğini dile getiren Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararın fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu.

-"Yüzde 80’i sular altında"

Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da suların yükselmesini "Kıyamet yıkımı" olarak nitelendirirken, "Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta." ifadelerini kullandı.

Venedik’in tarihi kent merkezinin yanı sıra çevresinin de etkilendiği felakette, Venedik lagünü içerisinde yer alan Pellestrina adasında da suların yükselmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Rainews24’ün haberine göre, ölenlerden birinin 78 yaşında olduğu ve evini su basması sonucunda elektrik akımına kapılarak can verdiği, diğer kişinin de yine evini su basması dolayısıyla hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, su basması dolayısıyla Venedik ve civarında elektrik akımından kaynaklanan çok sayıda küçük yangının da çıktığı ifade edildi.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin bugün Venedik'e gideceği bildirildi.

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntülerYenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler
'Büyük göç' belgesel oldu'Büyük göç' belgesel oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal afet İtalya su baskını suların yükselmesi Venedik

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

Berkin Elvan davasında yeni gelişme!

12 yaşındaki çocuğa istismara 34 yıl hapis

Ankara'daki iğrenç olayla ilgili mahkemeden karar

Pendik’te lisede şoke eden olay! Genç kız 2. kattan atladı

Lisede şoke eden olay! Genç kız sınava girmemek için bunu yaptı

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.