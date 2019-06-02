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Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev cruise gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı

İtalya'nın Venedik kentinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

Yerel saatle 08:30'da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.

Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor. Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Venedik cruise gemisi

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