Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı

İtalya'nın Venedik kentinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

Yerel saatle 08:30'da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.

Here the video from people angle escaping from cruise ship losing control approaching the pier in Venice.

The noise of siren and of clash is totally frightening, looking like a scene from a disaster movie #grandinavi pic.twitter.com/TGIIR2oFut