Venedik'te sel... Sokaklar sular altında kaldı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te, yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı. Turistler kentte çizmelerle gezmeye çalıştı.

Venedik'te aşırı yağış sele döndü

1 / 8 BBC Türkçe'de yer alan habere göre Venedik Belediyesi, güçlü rüzgârların etkisiyle kentteki su seviyesinin yükselmesine alışkın.

2 / 8 Ancak yaşanan son su baskını 2008'den bu yan görülmüş olan en şiddetli sel olarak nitelendirdi.

3 / 8 Venedik'in toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de Pazartesi günü uzun süre hizmet veremedi.

4 / 8 Venedik Valisi Luigi Brugnaro, yapımı hâlâ devam eden ve takvimin gerisinde kalan su altı bariyerleri projesinin bugün hayata geçmiş olsaydı son su baskınının atlatılmış olabileceğini ifade etti.

5 / 8 Venedik'te su seviyesi her yıl yaklaşık dört kez 1 metrenin üzerinde yükseliyor. Kentte yaşayanlar ya da Venedik'te dükkanı bulunanlar genellikle, metal ya da ahşap bariyerlerle kendi tedbirlerini alıyor.

6 / 8 İşte kentin dörtte üçünün sular altında kaldığı selden fotoğraflar.

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