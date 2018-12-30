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Venedik'e giriş turistlere ücretli oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 18:53 | Son Güncelleme

İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2,5 il 10 avro arasında giriş ücreti alınacak

MADRİD (AA) - İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden "kente giriş vergisi" adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.

Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezonda ise 5 ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı.

Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi. Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı "konaklama vergisi"nin ise "kente giriş vergisi" ile birlikte sona ereceği belirtildi.

Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan 3'üncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda "fazla turistten" dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor.

Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.

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2019 bütçesi İtalya kente giriş parası Venedik

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