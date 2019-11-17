Venedik’in Ünlü San Marco Meydanı Sular Altında

Venedik’in ünlü turistik mekanlarından San Marco Meydanı Pazar günü suların yükselmesi nedeniyle kapatıldı.

Kanalları ve tarihi yapılarıyla bilinen Venedik, Salı günü son 50 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı.

Kentte Pazar günü suların 160 santimetreye kadar yükseldiği belirtildi.

Ancak yetkililer bu kez Salı günkü gibi hazırlıksız olmadıklarını kaydetti.

Salı günü su yüksekliği 187 santimetreye çıkmıştı. 1966 yılında sular 194 santimetre yükselerek rekor kırmıştı.

Normal koşullarda gel-git sırasında suların 80-90 santimetre yükselmesi ‘mücadele edilebilir’ bir seviye olarak niteleniyor.

Aşırı yağış altındaki Floransa ve Pisa kentlerinde de yetkililer Arno Nehri’nin seviyesini yakından takip ediyor.

Nehir yağış nedeniyle son 24 saatte 1,5 metre yükseldi.

