HABER

Venedik’in Ünlü San Marco Meydanı Sular Altında

17.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

Venedik’in ünlü turistik mekanlarından San Marco Meydanı Pazar günü suların yükselmesi nedeniyle kapatıldı

Venedik’in ünlü turistik mekanlarından San Marco Meydanı Pazar günü suların yükselmesi nedeniyle kapatıldı.

Kanalları ve tarihi yapılarıyla bilinen Venedik, Salı günü son 50 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı.

Kentte Pazar günü suların 160 santimetreye kadar yükseldiği belirtildi.

Ancak yetkililer bu kez Salı günkü gibi hazırlıksız olmadıklarını kaydetti.

Salı günü su yüksekliği 187 santimetreye çıkmıştı. 1966 yılında sular 194 santimetre yükselerek rekor kırmıştı.

Normal koşullarda gel-git sırasında suların 80-90 santimetre yükselmesi ‘mücadele edilebilir’ bir seviye olarak niteleniyor.

Aşırı yağış altındaki Floransa ve Pisa kentlerinde de yetkililer Arno Nehri’nin seviyesini yakından takip ediyor.

Nehir yağış nedeniyle son 24 saatte 1,5 metre yükseldi.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Almanya'nın ilk Türkiye kökenli Belediye Başkanı: Seçmen mesaj verdiAlmanya'nın ilk Türkiye kökenli Belediye Başkanı: Seçmen mesaj verdi
Venedik'te su baskını 'kabusu bitmiyor': Su seviyesi yeniden 150 cm yükseldiVenedik'te su baskını 'kabusu bitmiyor': Su seviyesi yeniden 150 cm yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'daki gösterilerde 1000 kişi gözaltına alındı

İran'daki gösterilerde 1000 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili yeni tweet!

ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili yeni tweet!

İran'daki gösteriler nedeniyle ülke genelinde internet kesildi

Komşuda internetin fişi çekildi!

Rusya’da İHA apartmanın yanına düştü

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

'Fatih sondaja başlayacak' açıklamasına Rumlardan tepki!

Rumlardan ilk tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.