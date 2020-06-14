Venedikliler’den İnsan Zinciri

Venedikliler Corona sonrası dönemde sorumlu turizm politikası isteğiyle bir gösteri düzenledi.

Gösteri çerçevesinde insan zinciri oluşturuldu.

Göstericiler 300 metre uzunluğunda pankart taşıdılar, büyük gemilerin limanlarına demir atmasına karşı çıktılar.

Venedik her yıl ortalama 30 milyon turist çekiyor.

Kentin nüfusu 52 bin.

Ziyaretçilerin 14 milyonu kentte sadece bir gün geçiriyor ve yerel işletmelere gelir bırakmadan kentten ayrılıyor.

Yerel halk çok fazla turist sayısına karşı. Bunun çevreye zarar verdiğini ve bölge halkı için kenti daha pahalı hale getirdiğini belirtiyor.

Yolcu gemilerinin Corona nedeniyle uğramadığı kentte Venedikliler su kanallarının çok daha temiz göründüğünü belirtiyor.

Bu dönemde, uzun bir sürenin ardından Venedik’te görülmeyen deniz canlıları kentin sularında dikkat çekmişti.

Yaz sezonunu kaçırmamak için İtalya bazı önlemlerle sınırlarını 2 Haziran’da açmıştı.

Turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağı.

