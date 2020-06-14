HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venedikliler’den İnsan Zinciri

Venedikliler’den İnsan Zinciri

14.06.2020 18:58 | Son Güncelleme

Venedikliler Corona sonrası dönemde sorumlu turizm politikası isteğiyle bir gösteri düzenledi

Venedikliler’den İnsan Zinciri

Venedikliler Corona sonrası dönemde sorumlu turizm politikası isteğiyle bir gösteri düzenledi.

Gösteri çerçevesinde insan zinciri oluşturuldu.

Göstericiler 300 metre uzunluğunda pankart taşıdılar, büyük gemilerin limanlarına demir atmasına karşı çıktılar.

Venedik her yıl ortalama 30 milyon turist çekiyor.

Kentin nüfusu 52 bin.

Ziyaretçilerin 14 milyonu kentte sadece bir gün geçiriyor ve yerel işletmelere gelir bırakmadan kentten ayrılıyor.

Yerel halk çok fazla turist sayısına karşı. Bunun çevreye zarar verdiğini ve bölge halkı için kenti daha pahalı hale getirdiğini belirtiyor.

Yolcu gemilerinin Corona nedeniyle uğramadığı kentte Venedikliler su kanallarının çok daha temiz göründüğünü belirtiyor.

Bu dönemde, uzun bir sürenin ardından Venedik’te görülmeyen deniz canlıları kentin sularında dikkat çekmişti.

Yaz sezonunu kaçırmamak için İtalya bazı önlemlerle sınırlarını 2 Haziran’da açmıştı.

Turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardıKahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Almanya'dan şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum

ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.