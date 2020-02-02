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Venedik'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu yerden çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

İçinde 127 kilogram TNT patlayıcı bulunan bomba, açık denizde patlatılacak

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Venedik kentinin sanayi bölgesinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, İtalyan güvenlik güçlerinin operasyonuyla bölgeden çıkarıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'in sanayi bölgesi olarak bilinen Porto Marghera'da tespit edilen bombanın çıkarılması için bu sabah saatlerinde "bomba günü" adıyla anılan operasyon düzenlendi.

Yerel saatle 06.00'da Venedik eski şehriyle ulaşımı sağlayan Liberta (Özgürlük) Köprüsü'nün kapatılmasından sonra Venedik Belediyesi ve İtalyan güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, 226,80 kilogram ağırlığındaki, içinde 127 kilogram TNT patlayıcı olan bomba, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Açık denizde etkisiz hale getirilmek üzere İtalyan Sahil Güvenlik gemisine yüklenen bomba, yerel saatle 17.30'da Adriyatik Denizi açıklarında patlatılacak.

Bombanın çıkarılması işlemi sırasında, güvenlik önlemleri çerçevesinde bölgeye yakın yerde ikamet eden 3 bin 500 kişi ise geçici olarak tahliye edildi.

Venedik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski şehir Venedik ile ana karadaki Mestre arasında ulaşımı sağlayan Liberta Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.

- Brindisi'de de "bomba günü" yapılmıştı

İtalya'nın Brindisi kentinde de Aralık 2019'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunmuştu.

Kent merkezindeki bir sinemanın yenileme çalışmalarında rastlanılan bombayı etkisiz hale getirmek için 15 Aralık 2019'da "bomba günü" adıyla anılan tahliye operasyonu düzenlenmişti.

Bombanın etrafındaki 1,5 kilometrekarelik alanda yaşayan yaklaşık 54 bin kişi tahliye edilmiş ve bomba, İtalyan ordusunun uzmanlarınca etkisiz hale getirilmişti.

İçinde 40 kilogram TNT patlayıcı bulunan söz konusu bombanın, 1941'deki İngiliz bombardımanı sırasında kente atıldığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba İtalya Venedik

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