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Venedik'te su baskını 'kabusu bitmiyor': Su seviyesi yeniden 150 cm yükseldi

17.11.2019 19:02 | Son Güncelleme

İtalya'nın Venedik kentinde hafta başından bu yana süren su baskınları bugün de deniz suyu seviyesinin 150 cm yükselmesi sonucu yeni bir rekor kırdı. 1872 yılından bu yana ilk defa deniz seviyesinde bir yıl içinde 4 kez 140 cm'nin üzerinde artış kaydedildi.

Venedik'te su baskını 'kabusu bitmiyor': Su seviyesi yeniden 150 cm yükseldi

İtalya'nın Venedik kentinde hafta başından bu yana süren su baskınları bugün de deniz suyu seviyesinin 150 cm yükselmesi sonucu yeni bir rekor kırdı.

1872 yılından bu yana ilk defa deniz seviyesinde bir yıl içinde 4 kez 140 cm'nin üzerinde artış kaydedildi.

Salı akşamı 187 cm'ye ulaşan deniz suyu seviyesi kentin yüzde 80 kadarını sular altında bırakmıştı. Hafta boyunca yükselip alçalan su seviyesi Çarşamba 144 cm, Cuma da 154 cm'ye ulaşmıştı.

Venedik'te deniz sularının 140 santimetrenin üzerinde yükselmesi "olağanüstü yüksek gelgit" olarak tanımlanıyor ve 140 santimetrelik bir yükseliş, kentin yüzde 59'unu sular altında bırakıyor.

Bugün de öğlen saatlerinde deniz seviyesinde 150 cm'lik bir artış kaydedildi. Kentin en alçak noktalarından San Marco Meydanı bugün de öğlen saatlerinde su baskını nedeniyle kapatıldı.

Venedik'te günlerdir süren su baskınlarının yol açtığı sorunlar, Venedik merkezli yerel gazete Il Gazzettino tarafından "Büyük korku. Kabus bitmiyor" ifadeleriyle haberleştirildi.

venedik

Kent halkına yardım için hafta içinde bölgede acil durum ilan eden hükümet, yeni bir kararla Venedik sakinlerinin ev kredisi taksitlerini de bir yıl erteleme kararı aldı.

Venedik Belediye Başkanı, su baskınlarının kentte 1 milyar Euro civarı maddi hasara yol açtığını söylemişti.

İtalyan hükümeti, acil durum ilanı kapsamında ilk aşamada Venedik bölgesine 20 milyon Euro'luk bir fon ayırdı. Su baskınlarından zarar gören kişilere ilk aşamada 5 bin Euro'ya, ticari işletmelere de 20 bin Euro'ya kadar tazminat verilecek.

Venedik Belediyesi ve Kültür Bakanlığı da kente yardım için banka hesabı ve SMS hattı açtı.

su içinde polisler

Floransa'da Arno Nehri 20 yılın en yüksek seviyesinde

İtalya genelinde Venedik'in yanı sıra birçok farklı bölgede de olumsuz hava koşulları olağanüstü etkilere yol açmaya devam ediyor.

Floransa kentinde aşırı yağışların ardından Arno Nehri, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Floransa belediyesi kent halkından otomobil kullanımını kısıtlandırmalarını istedi.

Kuzeydeki Alto Adige bölgesinde de şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere erişim engellendi, binlerce kişi günlerdir elektriksiz kaldı.

Başkent Roma'da da dün gece şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle, itfaiye 200'ün üzerinde su baskını ve ağaç devrilmesi gibi acil duruma müdahale etti.

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