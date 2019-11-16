Venedik'te su baskınlarının faturası yaklaşık 1 Milyar Euro

Hafta başından bu yana su baskınlarının devam ettiği İtalya'nın Venedik kentinde maddi hasarın 1 milyar Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada tahmini maddi hasarla ilgili olarak, "Bir milyar Euro civarında. Her şey kuruduğunda suların evlere, iş yerlerine, dükkanlara, kültürel ve sanatsal mirasa verdiği zararı net olarak anlayabileceğiz" dedi.

Venedik'te daha önce 1966'da deniz suyu seviyesi 194 santimetre yükselmişti.

Salı akşamı deniz suyu seviyesinin son 53 yılın rekorunu kırarak 187 santimetre yükselmesinin ardından Venedik'te hala su baskınları devam ediyor.

Dün de deniz suyu seviyesi 154 santimetre yükselerek yeni bir rekor kırmıştı. 1872 yılından bu yana bilinen kayıtlara göre, kentte daha önce su seviyesi aynı yıl içinde iki kez 150 santimetrenin üzerine çıkmamıştı.

Kentte bugün de sular 105 santimetre yükselirken Venedik yönetimi yarın için alarm verdi. Belediyenin uyarı sistemine göre yarın öğlen saatlerinde su seviyesinin 160 santimetreye yükselmesi bekleniyor.