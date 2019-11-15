HABER

Veneto Parlamentosu iklim değişikliği önergesini reddettikten 2 dakika sonra tarihinde ilk kez sular içinde kadı

15.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

Venedik'teki Büyük Kanal'da bulunan Veneto Bölge Parlamentosu'nu, üyelerin iklim değişikliğiyle ilgili önergelerin reddetmesinden iki dakika sonra su bastı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu hafta kentte yaşayan son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söylemişti.

Veneto Parlamentosu iklim değişikliği önergesini reddettikten 2 dakika sonra tarihinde ilk kez sular içinde kadı

Venedik'teki Büyük Kanal'da bulunan Veneto Bölge Parlamentosu'nu, üyelerin iklim değişikliğiyle ilgili önergelerin reddetmesinden iki dakika sonra su bastı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu hafta kentte yaşayan son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söylemişti.

İtalya'da kısmi özerkliğe sahip 20 bölgeden biri olan Veneto'nun başkenti Venedik'te Bölgesel Parlamento Salı gecesi, iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili bir dizi öneriyi oyladı.

Demokrat Partili üye Andrea Zanoni'nin Facebook'ta sular içindeki meclis salonunun fotoğrafları eşliğinde paylaştığı mesaja göre gece saat 22.00'de öneriler Lig, İtalya'nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin oylarıyla reddedildi.

https://www.facebook.com/andreazanonix/posts/10159116946155299

Zanoni'ye göre 2020 bütçesi kapsamında ele alınan bu öneriler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması, dizel otobüslerin çevre dostu araçlarla yenilenmesi ve plastik atıkların azaltılması da vardı.

Zanoni, eski Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin üyesi olan Veneto bölge sorumlusu Luca Zaia'yı iklim değişiklikle mücadelede hiçbir somut önlem içermeyen bir bütçe sunmakla suçladı.

Parlamento toplantıları başka binaya alındı

CNN'in haberine göre, yine Lig Partisi üyesi olan Parlamento Başkanı Roberto Ciambetti ise Zanoni'nin iddialarını reddederek "İklim değişikliğiyle ilgili hiçbir şey yapmadığımız yalan. Hava kirliliğine karşı son üç yılda 965 milyon Euro harcadık. 2010'daki selden sonra hidrojeolojik güvenlik için toplam maliyeti 2,6 milyar Euro olan bir proje başlattık" dedi.

Deniz seviyesinin iki metreye yakın yükselmesi sonucu kenti suların basmasından sonra parlamentonun Ferro Fini Sarayı'nda yapılan toplantıları başka bir yere kaydırıldı.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
BM:‘Şiddeti Azalsa da Suriye’nin Kuzeydoğusunda Çatışmalar Yaşanıyor’BM:‘Şiddeti Azalsa da Suriye’nin Kuzeydoğusunda Çatışmalar Yaşanıyor’
Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı

Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı

Çin'de bina yangını: 5 ölü

Çin'de bina yangını: 5 ölü

Senatör Graham'dan yaptırım uyarısı

Senatör Graham'dan yaptırım uyarısı

Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremden sonra 13 sarsıntı daha

Ülke 7.1'lik depremle sarsıldı!

İtalya hükümeti Venedik’te acil durum ilan etti

İtalya hükümeti Venedik’te acil durum ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.