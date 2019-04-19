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Venezia Mega Outlet’te İndirim Panayırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve aynı zamanda müşterilerine daha uygun fiyatlarda ürün sunmak için İndirim Panayırı düzenliyor.

Venezia Mega Outlet’te İndirim Panayırı

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve aynı zamanda müşterilerine daha uygun fiyatlarda ürün sunmak için İndirim Panayırı düzenliyor. Venezia Mega Outlet’in geleneksel hale getirmeyi planladığı İndirim Panayırı’nın ilki 19 Nisan-5 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Outlet AVM olmanın verdiği fiyat avantajlarına ekstra indirimlerin de eklenmesi ile İndirim Panayırı, tüketicilerin yüzünü güldürecek. Beymen, Sarar, Yataş, Vestel gibi dünyaca ünlü 36 markanın yanı sıra Çarşı Pazar katındaki esnafın da katılacağı İndirim Panayırı, AVM’nin metro katında yer alacak.
Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla alışveriş fırsatı sunan AVM’deki mağazaların, stoklarını eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla İndirim Panayırı süresince satışa sunacağı bildirildi.

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