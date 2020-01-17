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  4. Venezia Mega Outlet'ten sömestr duyurusu

Venezia Mega Outlet'ten sömestr duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haberler) Venezia Mega Outlet, yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediğini duyurdu.

Venezia Mega Outlet'ten sömestr duyurusu

İSTANBUL, (DHA)- (Kurumsal Haberler) Venezia Mega Outlet, yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediğini duyurdu.

Venezia Mega Outlet’ten yapılan yazılı açıklamada, "Hafta sonları gerçekleşecek etkinlikler 18 Ocak Cumartesi sihirbaz gösterisiyle başlayacak ve 19 Ocak Pazar günü Kar Küresi Yapım Atölyesi ile devam edecek. 25-26 Ocak’a denk gelen hafta sonunda; cumartesi jonglör gösterisi ve pazar günü Kuş Evi Boyama Atölyesi’yle çocuklar renkli bir haftasonu geçirecek. 1 Şubat Cumartesi gerçekleşecek vantrilok gösterisi ve 2 Şubat Pazar günü düzenlenecek Kozalaktan Hayvan Yapım Atölyesi’yle hayal güçlerini besleyecek olan çocuklar, yeni okul dönemine keyifli anılar biriktirerek başlayacak. Sömestr tatilini dolu dolu geçirmek isteyenler için cumartesi gösterileri saat 14.00’te başlayacak. Katılım sayısı sınırlı olan atölye çalışmaları 16.00 ve 18.00 saatlerinde iki seans olarak gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

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