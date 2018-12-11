HABER

Kıdem tazminatları 10'ar araba lastiğiyle ödenecek

11.12.2018 10:55 | Son Güncelleme

Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan araba lastiği üreticisi Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü 10'ar lastikle ödeyecek.

Gıda sıkıntısının yaşandığı ve birçok diğer tüketim malzemesinin bulunamadığı ülkede kaliteli araba lastiği, karaborsada oldukça yüksek fiyatlardan satılıyor.

Birçok uluslararası şirket, ekonomik kriz ve ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk etmiş durumda.

b-goodyear-a-20181212-870x528

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi rakiplerini ve ABD'yi, hükümetine karşı "ekonomik savaş" yürütmekle suçluyor.

2.3 MİLYON VENEZUELALI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Reuters'a göre Goodyear'dan dün yapılan açıklamada, "Hedefimiz Venezuela'daki faaliyetlerimizi devam ettirmekti. Ancak ekonomik koşullar ve ABD yaptırımları bunu imkansız hale getirdiği için üretimi durdurma kararı aldık" denildi.

Daha önce de Kellogg, Kimberley Clark ve bazı havayolu şirketleri Venezuala'dan çekilme kararı almıştı.

Venezuela'da 2014'ten beri ağır bir ekonomik kriz yaşanıyorr.

Hiper enflasyon, elektrik kesintileri gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 2.3 milyon kişi ülkeyi terk etti.

Son iki yıldır ABD yönetimi üst düzey yetkililer dahil onlarca Venezuelalıya yaptırım uyguluyor.

Trump yönetimi bu kişileri yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan hakları ihlalleriyle suçluyor.

Çeşme suyundan burnuna girenler beynini yedi!Çeşme suyundan burnuna girenler beynini yedi!
Ordudan çok önemli karar: Askerler terhis edilecekOrdudan çok önemli karar: Askerler terhis edilecek
Dünyanın en güzel kadını şaşırttı! İşte makyajsız hali Dünyanın en güzel kadını şaşırttı! İşte makyajsız hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela kıdem tazminatı Goodyear Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçakta taciz olaylarının ardından 'bayan yanı' tartışması havaya taşındı

'Bayan yanı' tartışması havaya taşındı

Ordudan çok önemli karar: Askerler terhis edilecek

Ordudan çok önemli karar: Askerler terhis edilecek

Dünyanın en güzel kadını şaşırttı! İşte makyajsız hali

Dünyanın en güzel kadını şaşırttı! İşte makyajsız hali

Hakan Atilla davasında sürpriz bir gelişme yaşanabilir

Hakan Atilla davasında sürpriz bir gelişme yaşanabilir

Kuzey Kutup bölgesinde yaşıyorlar! İşte eksi 25 derecedeki zorlu yaşam

Kuzey Kutup bölgesinde yaşıyorlar! - 25 derecedeki zorlu yaşam

Dünyanın en ünlü seri katilleri

Dünyanın en ünlü seri katilleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.