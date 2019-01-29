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"Venezuela ABD'nin vekillerinden askeri müdahaleyi gözardı etmiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:26 | Son Güncelleme

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes Jose Bracho Reyes: - "ABD'nin vekillerinden (ABD yanlısı ülkeler) askeri müdahale olasılığını gözardı etmiyoruz. Ama umarız ki böyle bir şey yaşanmaz. Venezuela'da parlayacak kıvılcım, tüm Latin Amerika'yı sarar" - "Bir beyefendi anayasayı hiçe sayarak, kendisini devlet başkanı ilan ediyor. Bu soytarılığın en vahim kısmı, ABD'nin eteği altına sığınan ülkeler bu soytarılığa çanak tutuyor"

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, ABD'nin vekili ülkelerden "askeri müdahale" olasılığını gözardı etmediklerini belirterek Venezuela'da parlayacak bir kıvılcımın, tüm Latin Amerika'yı saracağını söyledi.

Bracho, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında Venezuela'nın anayasa kitapçığını basına gösteren Reyes, ABD'nin Venezuela'da kalkıştığı girişimin anayasaya aykırı olduğuna işaret etti. Reyes, "Bugünlerde izlediğimiz süreç, Venezuela'da Bolivarcı hükümete karşı başlatılan savaşın başka bir sahnesi. Biliyoruz ki bu savaşı, Hugo Chavez'in iktidara gelmesinin ardından Venezuela'nın doğal kaynaklarının yine Venezuelalılar tarafından Venezuelalılar için kullanılmasını engellemek için başlattılar." diye konuştu.

Venezuela'nın uzun zamandır politik, diplomatik, ekonomik, medyatik savaşla karşı karşıya olduğunu aktaran Reyes, bugün bu savaşın şiddetinin arttığını, çok daha saldırganca bir seviyeye çıktığını vurguladı.

Reyes, "Bir beyefendi anayasayı hiçe sayarak, kendisini devlet başkanı ilan ediyor. Bu soytarılığın en vahim kısmı, ABD'nin eteği altına sığınan ülkeler bu soytarılığa çanak tutuyor. Cumhurbaşkanlığı görevi dahil hiçbir görev, kendi kendine hak ilan edilemez. Buna ancak halk oyuyla ulaşılır." diye konuştu.

ABD'nin ülkesine doğrudan müdahale etmek yerine Venezuela'nın çevresindeki vekil ülkeleri maşa olarak kullanabileceğini belirten Reyes, şunları kaydetti:

"ABD'nin vekillerinden askeri müdahale olasılığını gözardı etmiyoruz. Ama umarız ki böyle bir şey yaşanmaz. Venezuela'da parlayacak kıvılcım, tüm Latin Amerika'yı sarar. Umarım ki, bu maceralarını ileriye taşımazlar. Hepsinden önce savaş korkunç bir seçenek. Bizim tarafımız her zaman barış ve diyalogdan yana, pasifist bir hükümetiz, bunu defalarca dile getirdik. Diyalogla atılacak tüm adımların anayasal çerçevede olması gerektiğini biliyoruz."

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Mecliste, Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliğinin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını duyurmuştu.

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Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes Jose Bracho Reyes

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