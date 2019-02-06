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Venezuela, ABD’nin yardımını engellemek istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

Venezuela ordusu, ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan insani yardımın ülkeye girmesini önlemek için Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattı.Venezuela ordusu, Kolombiya’nın Cucuta ile Venezuela’nın Urena şehirlerini birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü’ne petrol tankeri yerleştirdi.

Venezuela ordusu, ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan insani yardımın ülkeye girmesini önlemek için Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattı.

Venezuela ordusu, Kolombiya’nın Cucuta ile Venezuela’nın Urena şehirlerini birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü’ne petrol tankeri yerleştirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de yaptığı konuşmada darbe istediğini açık açık söylediğini ifade ederek, “Bay Trump, Venezuela’daki darbe girişiminin başında olduğunu kabul ediyor. Uluslararası siyaseti Soğuk Savaş’ın karanlık günlerine getirmeyi, kendisine ideoloji haline getiriyor” dedi. Ayrıca, AB’nin önlemlerinin kendilerini hiç şaşırtmadığını, birkaç yıldan beri AB’nin dış politikasını Trump’ın dış politikasına tabii olduğunu söyledi.

Rusya’dan Maduro’ya bir destek daha
Rus ordusunda görevli Federal Teknik-Askeri İşbirliği Servisi direktörü General Dmitri Şugayev, ülkesinin Venezuela ile askeri işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi. Şugayev, Maduro yönetimindeki Venezuela’nın ABD güdümündeki Peru ve Brezilya’da büyük endişeye neden olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore’den Maduro’ya destek geldi
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından da Venezuela’ya ve Maduro’ya, “Dış güçlerin, meşru olarak seçilmiş bir Devlet Başkanına, egemen bir devletin anayasasına uygun olmayan şekilde müdahale etmesini, içişlerine müdahale olarak göreceğiz” açıklamasıyla destek verdi.

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