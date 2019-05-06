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Venezuela ABD’ye karşı koymaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var" - "Biz sadece direnmeye ve savaşmaya değil, zafer kazanmaya, ne kadar güçlü olursa olsun her türlü orduyu yenmeye hazırız"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yol tercih etmesi halinde karşılığının verileceğini söyledi.

Arreaza, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik tutumuna karşı açıklamalarda bulundu.

ABD tarafından gelebilecek her türlü silahlı saldırıya cevap vereceklerini belirten Arreaza, “Biz her türlü senaryoya hazırız. Ancak her şeyden önce diplomasiye güveniyoruz.” dedi.

Arreaza, Venezuela’nın barıştan yana olduğunu ve herkes ile barışı konuşmak istediklerini vurgulayarak, “Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var. Biz sadece direnmeye ve savaşmaya değil, zafer kazanmaya, ne kadar güçlü olursa olsun her türlü orduyu yenmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’da bulunan Rus askeri uzmanlarının sayısının artabileceğini kaydeden Arreaza, “Halihazırda Venezuela’da uzmanlar komisyonu var. Bu komisyon elbette genişleyebilir.” diye konuştu.

Ayrıca Arreaza, Venezuela'nın ABD ablukasını aşmak için Rusya ve Çin’in desteğiyle şu anda ABD’nin kontrolünde olan geleneksel para transferi yöntemlerine alternatif yeni yöntemler üretebileceklerini umduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arraeza

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