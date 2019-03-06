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Venezuela Alman büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan etti

06.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Venezuela, Almanya'nın büyükelçisine ülkeyi terk etmek için 48 saat süre verdi.

Almanya, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu tanıma kararı alan ülkeler arasında yer alıyor.Venezuela, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'i istenmeyen kişi ilan etti. Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela hükümeti tarafından ülkenin "içişlerine karışmakla suçlanan" Kriener'e, Almanya'da dönmek için 48 saat süre verildi. Kriener, muhalefet lideri Juan Guaido'yu Kolombiya dönüşünde havalimanında karşılayan isimler arasında yer almıştı.

Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada "Venezuela, yabancı bir diplomatın, muhalefetin aşırıcı kesimlerinin komplucu gündemi ile paralel bir politikacı gibi bir rol üstlenmesini kabul edilemez olarak görüyor" ifadesi yer aldı.

Almanya, Venezuela'daki siyasi krize muhalefet lideri Juan Guaido'yu destekleyen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Almanya, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu ülkenin geçiş sürecindeki meşru devlet başkanı olarak tanımıştı. Almanya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Çekya da Guaido'yu tanıma kararı almıştı. Avrupalı ülkeler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkeyi erken seçimlere götürmesi için süre tanımış, ancak Maduro erken seçim kararı almamıştı.

dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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