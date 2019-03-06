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Venezuela, Alman büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

Venezuela hükümeti, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.

Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'den Venezuela hükümetinin aldığı kararı paylaştı.

Kararda, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiği ve Büyükelçi Kriener'e ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği kaydedildi.

Büyükelçi Kriener'in Venezuela muhalefetinin "aşırı uçlarının komploları ile uyumlu siyasi bir figür gibi hareket ettiği" belirtilen kararda, bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kararda, Büyükelçi Kriener'in davranışlarının uluslararası ilişkileri düzenleyen esaslarla çeliştiğine dikkat çekilerek, "Venezuela'nın içişlerine sürekli müdahale girişiminde" bulunduğu vurgulandı.

Venezuela'nın bağımsız bir ülke olduğu hatırlatılan kararda, içişlerine müdahale edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kararda, Venezuela hükümetinin Avrupa hükümetleri ile diyaloğa açık olduğu anımsatıldı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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