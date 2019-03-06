HABER

Venezuela, Alman büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

Venezuela hükümeti, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Venezuela, Alman büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.

Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'den Venezuela hükümetinin aldığı kararı paylaştı.

Kararda, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiği ve Büyükelçi Kriener'e ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği kaydedildi.

Büyükelçi Kriener'in Venezuela muhalefetinin "aşırı uçlarının komploları ile uyumlu siyasi bir figür gibi hareket ettiği" belirtilen kararda, bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kararda, Büyükelçi Kriener'in davranışlarının uluslararası ilişkileri düzenleyen esaslarla çeliştiğine dikkat çekilerek, "Venezuela'nın içişlerine sürekli müdahale girişiminde" bulunduğu vurgulandı.

Venezuela'nın bağımsız bir ülke olduğu hatırlatılan kararda, içişlerine müdahale edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kararda, Venezuela hükümetinin Avrupa hükümetleri ile diyaloğa açık olduğu anımsatıldı.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(AA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Mueller’ın Raporu Trump’ın Muhaliflerinin Beklentisini Karşılar mı?Mueller’ın Raporu Trump’ın Muhaliflerinin Beklentisini Karşılar mı?
6 Mart Amerikan Basınından Özetler6 Mart Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Almanya Caracas Büyükelçisi istenmeyen kişi 48 saat süre

En Çok Okunan Haberler

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şubat ayında ABD'ye yasa dışı göçmen girişinde rekor kırıldı

ABD'ye yasa dışı göçmen girişinde rekor kırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.