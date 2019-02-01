‘Venezuela Altınlarını Rus Uçakları Taşıdı’ İddiası

29 Ocak’taki uçuş, bu hafta içinde Caracas’a inen ve açıklanamayan ikinci Rus uçağı oldu. Hafta başında da Rus firması Nordwind’e ait bir Boeing 777 yolcu uçağı Moskova’nın Vnukovo havaalanından Caracas’a gitmişti. Nordwind genelde Akdeniz ve Güneydoğu Asya ülkelerine turist taşıyor.

Rus gazetesi Novaya Gazeta’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 29 Ocak’ta Rusya’ya ait Boeing 757 tipi bir kargo uçağı, Rusya Merkez Bankası’nda saklanan Venezuela altınlarını Dubai’ye götürdü. Külçeler, ABD doları dolu konteynerlerle değiş-tokuş edildi ve uçak Fas üzerinden Venezuela’ya uçtu.

Kremlin yönetiminin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yardım etmek için Venezuela’ya ait külçe altınları Rusya’ya ait iki uçakla Dubai’ye gönderdiği ve bozdurulan altınların nakit ABD doları olarak başkent Caracas’a geri götürüldüğü iddia edildi.

Nordwind uçağıyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. Maduro karşıtları Rus paralı askerlerin Venezuela’ya taşındığını savundu. Bazıları ise Maduro’nun sürgüne bu uçakla gönderileceğini öne sürdü.

Venezuela Merkez Bankası’nın eski ekonomistlerinden milletvekili Jose Guearra ise Twitter’dan, dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Guearra, ‘’Venezuela Merkez Bankası’ndaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre Moskova’dan bir uçak, 20 ton altını götürmek üzere geldi’’ dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov hafta ortasında yaptığı açıklamada, Venezuela altını ve Rusya ile ilgili iddiaların doğru olmadığını söylemiş ve gazetecileri her çeşit yalan habere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Öte yandan haber ajansı Reuters’a açıklama yapan Venezuelalı üst düzey bir yetkili, Caracas’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde Euro karşılığı 29 ton altın satmayı planladığını ve ilk sevkiyatın 3 tonla 26 Ocak’ta başladığını söyledi. Bu operasyonda Moskova’nın yer almadığını belirten yetkili, geçen yıl Türkiye’ye 900 milyon dolarlık işlenmemiş altın ihracatı yapıldığını da hatırlattı.

Maduro, altının işlenmesi için İsviçre ile çalışıyordu. Ancak külçelere el konulmasından korktuğu için geçen yıl rotasını Türkiye’ye çevirmişti.

İngiltere Merkez Bankası da bu hafta, kasasında duran Venezuela Merkez Bankasına ait 1 milyar 200 milyon dolarlık altının geri gönderilmesine izin vermemişti. İngiltere’nin kararı ABD’nin Batı ülkelerini uyarması üzerine alınmıştı.

