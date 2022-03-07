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Venezuela Amerika ve Avrupa’ya Petrol Satmaya Hazır

06.03.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere ülkesinin petrol ve gaz satmaya istekli olduğunu söyledi. Bu, bazı uzmanlara göre Ukrayna kriziyle birlikte Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak isteyen ülkeler ve yatırımcılar için bir fırsat olabilir

Venezuela Amerika ve Avrupa’ya Petrol Satmaya Hazır

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ilişkilerin gergin olduğu Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere ülkesinin petrol ve gaz satmaya istekli olduğunu ifade etti.

Ülkeler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların ekonomik ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Maduro “Amerika dahil dünyanın hangi ülkesi olursa olsun Venezuela’dan petrol ve gaz satın almak ya da burada üretim yapmak isteyen yatırımcılar için kapılarımız ardına kadar açık” dedi.

Kayıt altına alınan 300 milyar varilin üzerindeki petrol miktarıyla Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip.

Yer altındaki petrol, yıllık tüketimi 250-300 milyon varil olan Türkiye’nin, ihtiyacını yaklaşık 1.000 yıl boyunca karşılamaya yetiyor ancak ülkedeki petrol üretimi yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlardan dolayı oldukça sınırlı.

2013’te günlük 3 milyon varilin üzerinde olan petrol üretimi 2017’de devletin petrol şirketi PDVSA’ya uluslararası yaptırımlarla birlikte daha da düştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre Venezuela’da geçen yıl günlük ortalama 636 bin varil petrol üretildi.

Venezuela’dan sonra en çok petrol rezervine sahip Suudi Arabistan’da günlük 9 milyon varil üretim olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Venezuela’nın petrol üretim kapasitesi bunun çok üzerinde ve bu durum Maduro’ya göre yatırımcılar için bir fırsat yaratıyor.

“Venezuela dünyada petrol üretimini en hızlı şekilde artırabilecek ülke” diyen Maduro’nun çağrısı, bazı uzmanlara göre Ukrayna kriziyle birlikte Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak ve enerji fiyatlarındaki artış eğiliminden faydalanmak isteyen ülkeler ve yatırımcılar için bir fırsat olabilir. Venezuela Devlet Başkanı ülkesinin çok kısa sürede günlük 2 milyon varil ve biraz yatırımla da 3 milyon varil petrol üretebilir hale gelebileceğini söylüyor.

Venezuela ayrıca kanıtlanmış 197,1 trilyon fit küp gaz rezerviyle Latin Amerika’da birinci, dünyada ise sekizinci sırada yer alıyor.

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Venezuela
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