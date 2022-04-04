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Venezuela Amerika’nın Petrol İhtiyacını Karşılayabilir mi?

03.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltma noktasında önemi artan ülkelerden biri petrol zengini Venezuela. Venezuela yeraltında yaklaşık 300 milyar varil petrol rezervine sahip olsa da dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor. VOA Türkçe Caracas’ta konunun uzmanlarıyla konuştu

Venezuela Amerika’nın Petrol İhtiyacını Karşılayabilir mi?

Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltma noktasında önemi artan ülkelerden biri de petrol zengini Venezuela. Venezuela yeraltında yaklaşık 300 milyar varillik petrol rezervine sahip olsa da dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor. VOA Türkçe Caracas’ta konunun uzmanlarıyla konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bürokratlardan oluşan bir heyetin Venezuela’ya beklenmedik ziyareti sonrası tartışılan konulardan biri de dünya enerji piyasalarında oluşan açığın bir kısmının Venezuela petrolüyle karşılanıp karşılanamayacağı konusu.

Resmi verilere göre geçen ay günlük 788 bin varil petrol üreten Venezuela’da petrolün 600 bin varili Asya pazarına ihraç ediliyor. VOA Türkçe’nin konuştuğu uzmanlar, Amerika’yla olası bir anlaşma durumunda Venezuela’nın Amerika’ya günde 200 bin, yıl sonunda da 600 bin varil petrol ihraç edebileceğini söylüyor.

Venezuela Petrol Odası Başkanı Reinaldo Quintero, “Venezuela’da petrol üretimi geçen yıl günde 700 bin varilin üzerindeydi. Mevcut üretim kapasitemizse 900 bin varile yakın. Elimizde önemli miktarda rezerv de bulunuyor. Biz, Amerika ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yıl sonuna kadar günlük 1,2 milyon varile; doğru planlama, yeterli finansman ve yeni anlaşmalarla 1,5 milyon varile ulaşabileceğini öngörüyoruz. Günde 2 milyon hedefi içinse en az 1 buçuk yıl ve 8-10 milyar dolarlık bir finansman gerekiyor. Mevcut üretimi 400 bin varil artırmak içinse 3-5 milyar dolara ihtiyaç var. Enerji pazarının en önemli üç aktöründen biri olan Rusya’nın yerini kısa vadede doldurabilmek mümkün değil ancak Venezuela bir petrol ülkesi. Rezervleri ve tecrübesiyle yılsonuna kadar üretimini artırarak Amerika ve Avrupa’ya günlük 600 bin varil petrol sağlayabilecek tek ülke. Aynı zamanda Latin Amerika’nın en büyük gaz rezervine sahibiz ve bugün 3,5-4 milyar fit küp gaz üretimimizi kısa zamanda iki katına çıkarılabiliriz” diyor.

Uzmanlar kriz sürecinde fakirleşen Venezuela için enerji fiyatlarının artmasının bir avantaj olabileceğini ancak bunun için Venezuela’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ya da kaldırılması gerektiğini belirtiyor

Ekonomist Giorgi Cunto Morales, “2013’ten bu yana yüzde 75-80 küçülen Venezuela ekonomisi küçük, üretemeyen ve yoksul bir ekonomiye dönüştü. Evet, hala bir petrol ülkesi ama enerji piyasalarında daha küçük bir aktör. İhtiyacımız olan şey petrol üretimini artırmak ve bunun için büyük miktarda finans desteği ve biraz zaman gerekiyor. Uzun yıllar süren siyasal uzlaşmazlıklara rağmen Venezuela’nın en önemli petrol alıcısı yaptırımlara kadar Amerika’ydı. Son zamanlardaysa Asya pazarı. Asya ülkelerine petrol satabilmek için fiyat kıran Venezuela açısından Amerika’yla iş yapmak daha kazançlı. Coğrafi olarak daha yakınlar ve ticari geçmişleri de var. Venezuela’nın Amerika’da petrol rafinerileri bile bulunuyor. İki ülke arasında ticaret yeniden başlarsa Venezuela sadece en önemli müşterisini geri kazanmakla kalmaz, yaptırımları delmek için fiyat kırmaktan ve satış, sevkiyat ve ödeme gibi işlemler için aracı ülkelere ihtiyaç duymaktan da kurtulmuş olur” diyor.

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yılsonu için günde 2 milyon varil petrol üretmeyi hedeflediklerini açıkladı ancak uzmanlar bu rakama ulaşmak için ciddi bir uluslararası finans desteğine ve daha fazla zamana ihtiyaç olabileceğini kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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