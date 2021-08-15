Venezuela Artık Yaşlılar ve Çocuklar Ülkesi

21. yüzyılda batı yarım küredeki en büyük göç dalgasına sahne olan Venezuela’da göç edenlerin çoğunun 15 ila 60 yaş arası erkeklerden oluşması toplumun demografik yapısını da olumsuz etkiliyor.

Venezuela’da 2013 yılında başlayan ekonomik küçülmeye sosyal ve siyasi sorunların da eklenmesiyle ağırlaşan krizin yarattığı göç dalgası, ülkenin demografik yapısında önemli değişiklikler yaşanmasına yol açtı.

Ülkede son altı yılda temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için göç eden kişi sayısı 5,3 milyon nüfuslu Norveç’ten ya da 5 milyonluk Kosta Rika’dan daha fazla.

Yaşanan sosyoekonomik sorunlardan dolayı her beş kişiden birinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da göç edenlerin genellikle genç erkeklerden oluşması bugün Venezuela’da yaşlı, çocuk ve kadın oranlarında artışa neden olduğu bildiriliyor.

Nüfus kaybı Suriye’den fazla

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son 5 yılda yaşanan nüfus kaybında Venezuela dünyada ilk sırada yer alıyor. BM uzmanları bu sayının savaş koşullarındaki Suriye’den bile daha fazla olmasına dikkat çekiyor.

2010 yılında nüfusu 28,5 milyonken bugün Venezuela’da 28,4 milyon kişi yaşıyor. BM verilerine göre Venezuela son 10 yılda Latin Amerika’da nüfusu azalan tek ülke.

Uzmanlar ülke nüfusunun azalmasında yoğun göç dalgasının yanı sıra doğum oranlarındaki düşüş ve ölüm oranlarındaki artışın da etkili olduğunu belirtiyor.

Araştırmalar, yaşanan krizde alım gücünün düşmesine bağlı olarak başta gıdaya erişim olmak üzere temel ihtiyaçların giderilmesinde yaşanan zorlukların çocuk ölümleriyle mücadelede 30 yıl kayba neden olduğunu ve ortalama yaşam süresinin de 3 yıl azaldığını ortaya koyuyor.

Nüfusun yüzde 65’i üretmiyor

Yapılan araştırmalara göre Venezuela’da yurt dışına göç eden nüfusun yüzde 60’ının 15 ila 50 yaş arasındaki erkeklerden oluşması toplumun demografik yapısında ciddi değişiklikler yaratıyor.

Bugün Venezuela nüfusunun yüzde 65’inin yani 18,5 milyona yakınının nüfus biliminde “bağımlı nüfus” olarak tanımlanan 15 yaş altı ve 60 yaş üstü üretken olmayan kitleden oluştuğu kaydediliyor.

Uzmanlar Venezuela’da görülen bu tür demografik değişimlerin savaş koşullarını andırdığını, toplumdaki genç ve erkek nüfusun bu denli azaldığı örneklerin genelde savaşlarda yaşandığına dikkat çekiyor.

Üretken genç ve eğitimli kesimin yurt dışına göçünün üretimde, verimlilikte, tüketiminde ve para kaybında yarattığı kaybın kriz üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve ekonomik toparlanma sürecinin gecikmesine neden olacağı belirtiliyor.

