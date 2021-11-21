Venezuela Aşılamada Güney Amerika’nın En Gerisinde

Yıllardır ekonomik krizlerle mücadele eden Venezuela’da yaşanan sorunlardan biri de aşılama sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi. Çin, Rus ve Küba aşılarının kullanıldığı ülkede dokuz ayda nüfusun yalnızca yüzde 33’ü aşılanabildi.

İki doz aşı olanların, nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne denk geldiği Venezuela, aşılamanın en yavaş ilerlediği Güney Amerika ülkesi. Aşı temininde ve aşılama faaliyetlerinde yaşanan sorunlar halkın aşıya erişimini zorlaştırıyor.

VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir’e konuşan 46 yaşındaki Armando Gimenez, aşılama sürecinin yavaşlığı konusunda şunları söylüyor: “Benim çevremde çok sayıda kişi aşı olabilmek için kendisine mesaj gönderilmesini bekliyor ancak mesaj geldiğinde iş bitmiyor. Çünkü aşı merkezlerinin çoğunda uzun kuyruklar bulunuyor ve aşı olabilmek için saatlerce hatta günlerce beklemeniz gerekebiliyor. Özellikle çalışanların kuyrukta bekleyecek zamanları olmadığından birçok kişi maalesef aşı olamıyor. Burası benim işyerime yakın bir yer, sosyal medyadan burada aşı yapılacağını duyunca geldim ve şansıma çok beklemek zorunda kalmadan ilk doz aşımı olabildim. Ancak özellikle nüfus yoğunluğu fazla olan ve dar gelirlilerin yaşadığı semtlerde aşıya erişim oldukça zor.”

Aşılama sürecinde karşılaşılan zorluklar endişelerin artmasına ve bazen de tepkilere neden oluyor. Emekli Hortencia Rodriguez, ilk doz aşısını başka bir kentte olmasından dolayı, ikinci doz için gittiği Caracas’taki klinikten geri çevrilmiş:

Rodriguez, “Ben 75 yaşındayım, ilk doz aşımı başka bir kentte olduğum için bana ikinci doz aşımı yapamayacaklarını aşı olabilmem için ilk doz aşımın yapıldığı kente tekrar gitmem gerektiğini söylüyorlar. Ancak benim oraya gidecek param da yok, beni götürecek biri de. Ben emekliyim ve maaşım aylık 7 bolivar (2 dolardan az). Ekonomik durumumuz belli olmasına rağmen benden aşı için ek masraf yapmamı istemeleri adil değil. Cumhurbaşkanı (Nicolas Maduro) televizyona çıkıp Venezuela’da yaşlıların aşıya erişimini kolaylaştıracağını söylüyor ama aşı merkezlerindeki durumun medyada gösterilenlerle hiçbir ilgisi yok. Görüyorsunuz burada yüksek tansiyon hastası 75 yaşındaki birine aşı yapmayı reddediyorlar. Bu adil değil. Biz yaşlılar birazcık da olsa merhameti hak ediyoruz” diyor.

Dünyanın en yüksek enflasyonunun yaşandığı Venezuela’da, aşılama oranının düşük olması sadece halk sağlığını tehdit etmiyor aynı zamanda ekonomik toparlanma sürecini olumsuz etkiliyor.

