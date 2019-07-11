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Venezuela, askeri tatbikatta Rus ekipmanlarını kullanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela’nın 24 Temmuz’da düzenleyeceği askeri tatbikatta Rus ekipmanlarını kullanacağını söyledi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün yaptığı açıklamada, Venezuela’nın 24 Temmuz’da gerçekleştireceği askeri tatbikatta Rusya’ya ait ekipmanları kullanacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela’nın 24 Temmuz’da düzenleyeceği askeri tatbikatta Rus ekipmanlarını kullanacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün yaptığı açıklamada, Venezuela’nın 24 Temmuz’da gerçekleştireceği askeri tatbikatta Rusya’ya ait ekipmanları kullanacağını ifade etti. Ryabkov, “Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler tarafından kullanılan Venezuela’daki silahlar ve askeri ekipman çoğunlukla Rusya üretimi. Bu yüzden bu tatbikatlar başka bir şekilde yapılamaz” dedi.
Ryabkov, dün ABD’li mevkidaşı David Hale ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada Rusya’nın Venezuela’daki askeri varlığına ilişkin, "Venezuela’da askeri birliğimiz yok. Oradaki tüm faaliyetler, daha önce imzalanan sözleşmeler kapsamında tedarik edilen askeri teçhizatın bakımıyla ilgili" ifadelerini kullanmıştı.

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