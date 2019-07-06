Venezuela Bağımsızlık Günü'nde Maduro'ya Karşı Protesto

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet’in Venezuela’daki insan hakları ihlallerine yönelik hazırlamış olduğu ve dün açıklanan raporda da, halkın temel insani ihtiyaçlarına erişememesi sonucunda yaşanılan problemlerin altı çiziliyor. Bu sorunlar arasında, siyasi tutuklular ve cinayetler, 3,7 milyon Venezuelalı’nın açlık sınırında yaşıyor olması, 1557 hastanın eksik personel, tıbbi ihtiyaçlar ve elektrik kesintilerinden dolayı hayatını kaybetmesi, son 1.5 yılda yaklaşık 4 milyon Venezuelalı’nın göç etmesine neden olan sosyo ekonomik koşullar, gösteride dile getirilen bazı başlıklardı.

Başkent Caracas’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi önünde toplanan ve çoğunlukla “işkence, ölüm ve açlığa hayır” sloganı atan göstericiler, insan hakları ihlallerine ve ülkede yaşanan krizin olumsuz sonuçlarına dikkat çektiler.

Geçen hafta darbe girişimi iddiası ile gözaltına alınan ve gördüğü ağır işkencelerden dolayı hayatını kaybettiği iddia edilen emekli denizci albay Rafael Acosta’nın ölümü üzerine muhalif lider Juan Guaido, 5 Temmuz için askeri istihbarat dairesinde sonlanacak bir eylem çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun katılımıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Törene hükümet yanlısı halkın ilgisi oldukçu yoğundu.

Özellikle devlet kurumlarında çalışanların, gecekondularda yaşayan halkın ve asker ailelerinin katıldığı törende Nicolas Maduro, Venezuela’nın bağımsızlığının 208 sene önce İspanya’ya karşı verilen mücadelede kazanıldığını ve bu kazanımın geri dönülemez bir zafer olduğunun altını çizdi ve bunun garantisinin de asker sivil dayanışması olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Viladimir Padrino ise Venezuela’nın özgür, egemen ve bağımsız bir ülke olduğunu ve ordunun anayasal ilkelere bağlı kalarak seçilmiş Nicolas Maduro hükümetine destek vereceğini ifade etti.

Halkın geniş katılımına sahne olan bağımsızlık kutlamaları, yaşanan ağır krize rağmen, hükümetin halkı mobilize etme yeteneğini kaybetmediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

