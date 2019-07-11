Venezuela: Barbados'taki Barış Görüşmeleri Sona Erdi

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri barış görüşmeleri için bu hafta başında Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya geldi. Ocak ayında muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanlığı’na seçilmesiyle birlikte, Maduro hükümetine karşı uzlaşmaz bir siyaset izleyen Juan Guaido, Ocak, Şubat ve Nisan aylarında iktidarı devirme çağrılarında bulunmuş ancak bu denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ciddi bir uluslararası desteği de arkasına alan Juan Guaido, iç siyasetini ‘hükümeti her an devirebilecekleri’ söylemi üzerinden kurarak muhalif halkta ciddi bir beklenti yaratmış ve bu süreçte askerleri de saf değiştirmek için ikna etmeye çalışmıştı.

30 Nisan’daki başarısız darbe girişiminin ardından, Juan Guaido’nun izleyegeldiği uzlaşmaz siyasette belirgin bir değişikliğe gittiği gözleniyor. Muhalefetin, darbe girişiminden iki hafta sonra Norveç hükümetinin arabuluculuğuyla düzenlenen diyalog görüşmelerine temsilcilerini göndermesi, bu değişimin ilk emareleri olmuştu. Juan Guaido Mayıs ortasından bu yana, halkın acil ihtiyaçlarına cevap vermek için ‘gaspçı’ olarak nitelediği Maduro hükümeti ile görüşmekten, gerekirse Venezuela’ya uluslararası askeri müdahaleye kadar masadaki her seçeneği değerlendireceğini dile getiriyor.