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Venezuela: Barbados'taki Barış Görüşmeleri Sona Erdi

11.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri barış görüşmeleri için bu hafta başında Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya geldi. Hükümet görüşmelerin başarılı geçtiğini iddia etse de, tartışılan konular üzerinde somut bir anlaşma duyurusu yapılmadı

Venezuela: Barbados'taki Barış Görüşmeleri Sona Erdi

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri barış görüşmeleri için bu hafta başında Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya geldi. Ocak ayında muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanlığı’na seçilmesiyle birlikte, Maduro hükümetine karşı uzlaşmaz bir siyaset izleyen Juan Guaido, Ocak, Şubat ve Nisan aylarında iktidarı devirme çağrılarında bulunmuş ancak bu denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ciddi bir uluslararası desteği de arkasına alan Juan Guaido, iç siyasetini ‘hükümeti her an devirebilecekleri’ söylemi üzerinden kurarak muhalif halkta ciddi bir beklenti yaratmış ve bu süreçte askerleri de saf değiştirmek için ikna etmeye çalışmıştı.

30 Nisan’daki başarısız darbe girişiminin ardından, Juan Guaido’nun izleyegeldiği uzlaşmaz siyasette belirgin bir değişikliğe gittiği gözleniyor. Muhalefetin, darbe girişiminden iki hafta sonra Norveç hükümetinin arabuluculuğuyla düzenlenen diyalog görüşmelerine temsilcilerini göndermesi, bu değişimin ilk emareleri olmuştu. Juan Guaido Mayıs ortasından bu yana, halkın acil ihtiyaçlarına cevap vermek için ‘gaspçı’ olarak nitelediği Maduro hükümeti ile görüşmekten, gerekirse Venezuela’ya uluslararası askeri müdahaleye kadar masadaki her seçeneği değerlendireceğini dile getiriyor.

Bu hafta başında muhalefet ile hükümet temsilcileri, ülkede yaşanan ağır ekonomik ve siyasi krizin barışçıl çözümü adına, Norveç hükümetinin arabulucuğunda, Barbados adalarında yeniden bir araya geldi. Görüşmeler konusunda iyimser olduğunu belirten Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada ülkenin yaşadığı siyasi, ekonomik ve sosyal problemleri içeren altı maddelik bir programın tartışıldığını belirtmişti. Hükümet temsilcileri diyalog sürecinin daimi olması için ısrarcı olacaklarını ifade ederken, muhalif Juan Guaido ise diktatörlüğü sona erdirmek için müzakerelere katıldıklarını söylemişti.

Ayrıca AB ve ‘Venezuela ile Uluslararası İletişim Grubu’ adına başkent Caracas’a gelen AB Venezuela Özel Danışmanı Enrique Iglesia, Maduro ve Guaido ile görüşmüştü.

Yerel saatle dün gece saat 10 civarında, hükümeti temsilen müzakerelere katılan İletişim Bakanı Jorge Rodriguez Twitter hesabından, ülkedeki sorunlara barışçıl ve anayasal bir çözüm bulmak için Barbados’ta yapılan diyalog sürecinin başarıyla sona erdiğini savundu ancak tartışılan konuların üzerindeki sis perdesini kaldıracak bir açıklamada bulunmadı.

Venezuela sokaklarında siyasetle ilgilenenlerin müzakerelerin neden Venezuela’da değil de Barbados’ta yapıldığı, tartışma konularının neden şeffaf bir biçimde halkla paylaşılmadığı, tartışmalara halkın neden katılmadığı gibi konuların tartışıldığı görülse de halkın siyasetten her gün biraz daha uzaklaştığını gözlemlemek de mümkün.

Son aylarda ağır siyasi krizlerin ve darbe girişimlerinin yaşandığı Venezuela’da, halkın hayatını doğrudan etkileyen esas sorun siyasi anlaşmazlıklardan öte düşen alım gücünün getirdiği ekonomik sorunlar. Dün Ulusal Meclis’in yayınladığı verilere göre, 5 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafları için yaklaşık 28 asgari ücret gerekiyor.Ülkede yaşanan ekonomik kriz altında geçim derdine düşen Venezuelalıların, siyasete ve siyasetçilere olan güven ve ilgisinin azaldığı gözleniyor.

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