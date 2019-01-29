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Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Venezuela Başsavcısı, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD destekli Guaido’nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado bir süredir yasal devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı ABD destekli bir operasyon yürütüyor. Geçtiğimiz hafta halkı sokağa davet eden 35 yaşındaki Guiado, herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmamasına rağmen yemin ederek kendisini devlet başkanı ilan etmişti. (İHA)

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Venezuela guaido

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ABD NİN KÖPEĞİ OLACAĞINA ÜLKENDE KÖLE OL..
lan kuş beyinli adam mamkör bir ABD iti ülkeni bölüyor sende ona yataklık ediyorsun böyle insanları direk ipe alacaksın nokta ..
SEN KİMSİN YAAAA?DEFOL GİT ....
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