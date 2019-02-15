Venezuela BM’de Karşı Girişim Başlattı

Arreaza, BM sözleşmesinden bazı maddeler okuyarak, “ABD tüm bu kuralları hiçe sayıyor” dedi. ABD’nin hiç bir ülkenin iç işlerine karışmaya ya da yaptırımlar uygulamaya hakkı olmadığını kaydeden Arreaza, “Bu görev sadece Birleşmiş Milletler ve ona bağlı organizasyonlara verilmiştir. Bu nedenle ABD’ye karşı haklarımızı, uluslararası hukuku savunmak için BM üyesi ülkelerle girişim başlatıyoruz. ABD’nin güç kullanma tehdidi ve yasadışı taraflı yaptırımlarına karşı ülkeler de yaşam hakkını savunabilirler" dedi.

Arreaza daha sonra düzenlediği basın toplantısında ABD’yi, BM sözleşmesine göre başka bir ülkenin işlerine karışmama konusundaki taahhüdünü hiçe sayarak ülkesinin iç işlerine karışmakla suçladı. Arreaza, ülkelerinin meşru haklarını sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

Bakan Arreaza, tüm BM üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, “Barışın korunması, insaniyet ve uluslararası hukukun korunması adına bu girişime siz de katılın” ifadesini kullandı. Arreaza, basın toplantısına katılan ülke temsilcilerini göstererek, “İşte uluslararası hukukun korunması için bir araya gelen gruptan bazıları” diye konuştu.

Arreaza, gelecek günlerde BM’de başlattıkları girişim çerçevesinde Venezuela halkının karşılaştığı zorluklar ve tehlikelere karşı farkındalık yaratmak için bir dizi ciddi eylem yapacaklarını söyledi.

“ABD Venezuela ekonomisini ablukaya aldı”

Bir gazetecinin, ülkeye insani yardımın neden engellendiği ve yardımın ulaşması için verilen 23 Şubat tarihiyle ilgili sorusunu, verilen tarihi kabul edemeyeceklerini belirterek yanıtlayan Arreaza, “Bu medyanın bir oyunu. Bu bir Amerikan şovu. ABD Venezuela ekonomisini ablukaya aldı. Ekonomiyi işlemez hale getirdi. Bu durumun bize ekonomik maliyeti 30 milyar doları geçti. Şimdi sözde insani yardım adı altında 20 milyon dolarlık yardım göndermeye kalkıyorlar. Peki bu nedir? Seni boğuyorum, seni öldürüyorum ve sonra sana bir kurabiye veriyorum demek. Bu bir şov” dedi.