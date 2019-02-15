Venezuela BM’de Karşı Girişim Başlattı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler’de 16 ülkenin daimi temsilcileriyle bir toplantı düzenledi.
Arreaza daha sonra düzenlediği basın toplantısında ABD’yi, BM sözleşmesine göre başka bir ülkenin işlerine karışmama konusundaki taahhüdünü hiçe sayarak ülkesinin iç işlerine karışmakla suçladı. Arreaza, ülkelerinin meşru haklarını sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.
Venezuelalı bakanın basın toplantısına, Rusya, Çin, İran, Filistin, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Nikaragua’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkenin temsilcisi katıldı.
“Uluslararası hukuku savunmak için girişim başlatıyoruz”
Arreaza, BM sözleşmesinden bazı maddeler okuyarak, “ABD tüm bu kuralları hiçe sayıyor” dedi. ABD’nin hiç bir ülkenin iç işlerine karışmaya ya da yaptırımlar uygulamaya hakkı olmadığını kaydeden Arreaza, “Bu görev sadece Birleşmiş Milletler ve ona bağlı organizasyonlara verilmiştir. Bu nedenle ABD’ye karşı haklarımızı, uluslararası hukuku savunmak için BM üyesi ülkelerle girişim başlatıyoruz. ABD’nin güç kullanma tehdidi ve yasadışı taraflı yaptırımlarına karşı ülkeler de yaşam hakkını savunabilirler" dedi.
Bakan Arreaza, tüm BM üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, “Barışın korunması, insaniyet ve uluslararası hukukun korunması adına bu girişime siz de katılın” ifadesini kullandı. Arreaza, basın toplantısına katılan ülke temsilcilerini göstererek, “İşte uluslararası hukukun korunması için bir araya gelen gruptan bazıları” diye konuştu.
Arreaza, gelecek günlerde BM’de başlattıkları girişim çerçevesinde Venezuela halkının karşılaştığı zorluklar ve tehlikelere karşı farkındalık yaratmak için bir dizi ciddi eylem yapacaklarını söyledi.
“ABD Venezuela ekonomisini ablukaya aldı”
Bir gazetecinin, ülkeye insani yardımın neden engellendiği ve yardımın ulaşması için verilen 23 Şubat tarihiyle ilgili sorusunu, verilen tarihi kabul edemeyeceklerini belirterek yanıtlayan Arreaza, “Bu medyanın bir oyunu. Bu bir Amerikan şovu. ABD Venezuela ekonomisini ablukaya aldı. Ekonomiyi işlemez hale getirdi. Bu durumun bize ekonomik maliyeti 30 milyar doları geçti. Şimdi sözde insani yardım adı altında 20 milyon dolarlık yardım göndermeye kalkıyorlar. Peki bu nedir? Seni boğuyorum, seni öldürüyorum ve sonra sana bir kurabiye veriyorum demek. Bu bir şov” dedi.
“Venezuela ordusunun sadakati kanıtlandı”
ABD’nin Venezuela ile stratejisini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini belirten Arreaza, “Ülkemize yönelik darbe planları çöktü. Bu darbe planı sona erdi. Çünkü Venezuela silahlı kuvvetleri Maduro yönetimine sadakatini kanıtladı. Venezuela egemen bir ülke. Venezuela'yı savunacağız, hava, kara ve denizini koruyacağız. Her türlü olası saldırı ya da verilecek cevabımız orantılı olacak" diye konuştu.
Rusya: “İnsani yardım bir siyasi araç olarak kullanılıyor”
Arreaza’nın basın toplantısının ardından gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlayan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Venezuela’ya yapılacak insani yardımın “siyasi bir kart” olarak kullanıldığını öne sürdü. İnsani yardım dağıtımı adı altında Venezuela’da bazı kışkırtmaların olabileceğini bunun durumu daha da zorlaştıracağını savunan Rus temsilci, “Bu tür şeyler krizin daha da derinleşmesine neden olur. İnsani yardım şu anda siyasi bir araç olarak kullanılmaktadır. Ülkeye insani yardım yapılacaksa bunu Birleşmiş Milletler yapmalı” dedi.
Venezuela’nın BM’de başlattığı girişimi destekleyen Filistin’in Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, bir sonraki toplantıya BM üyesi yaklaşık 50 ülkenin katılacağını söyledi.
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