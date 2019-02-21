HABER

Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halkı korumak için Brezilya sınırının bugün yerel saatle 20.00'de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" bu akşam ülkenin Brezilya'yla sınırının kapatılacağını bildirdi.

Maduro, canlı yayımlanan konuşmasında, Brezilya sınırının bugün yerel saatle 20.00'de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını söyledi. Kararın gerekçesini "halkı korumak" olarak açıklayan Maduro, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise gözardı etmediğini belirtti.

Komşu ülkelerle sınırların kapatılmasını değerlendirmeye devam edeceklerini belirten Maduro, Kolombiya ordusunu ise Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda uyardı.

Maduro, muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetti.

Kolombiya'nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına "insani yardım" göndereceğini açıklamıştı. Caracas, "yardım" dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda'nın kontrolündeki Curacao Adası'yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İmamoğlu: Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğizİmamoğlu: Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğiz
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısıEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya Nicolas Maduro Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.