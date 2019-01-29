HABER

Venezuela Büyükelçiliği: Faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 13:25 | Son Güncelleme

VENEZUELA Ankara Büyükelçiliği, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşrutiyetini baltalamak ve bununla, uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- VENEZUELA Ankara Büyükelçiliği, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşrutiyetini baltalamak ve bununla, uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.
Venezuela Ankara Büyükelçiliği, ülkede yaşanan karışıklık için 'Türkiye halkından dayanışma bekliyoruz' başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda Venezuela ile dayanışmasını esirgemediği ifade edilen açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamaları, ülkenin içişlerine müdahale etmeme ilkesini ihlal etmektedir; Uluslararası hukukun temelini ihlal etmekte ve Venezuela’nın egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına saygısızlık etmektedir" denildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimlerde, geçerli oyların yüzde 65’ini alarak seçildiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Venezuela seçim sistemi, seçim usulsüzlüklerini engellemek adına oy sandıklarının yüzde 50'sinden fazlasını denetleyen dünyadaki tek sistemdir. ABD gibi ülkeler oy sandıklarının sadece yüzde 5'ini denetlemektedir. İngiltere, Fransa, Kolombiya veya Meksika gibi diğer ülkelerde böyle bir denetim mekanizması bulunmamaktadır."
'ULUSAL MECLİS HUKUKA AYKIRI DAVRANIYOR'
Ulusal Meclis Başkanı ve muhaliflerin yasalara aykırı davrandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2015 yılında Venezuela muhalefetince kontrol edilen ve demokratik olarak seçilen Ulusal Meclis, 2017 yılında yayınlanan Yüksek Adalet Divanı kararlarına karşı itaatsizlik içindedir. Hiç şüphesiz Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros'tur ve bu durumda yasal varlığı savunulmalıdır, bu şahsi bir durum değildir. 2018 yılı Mayıs ayında halkın vermiş olduğu karara saygı duymak gerekir. Nicolas Maduro'nun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Anayasal Başkanı olduğuna şüphe yoktur ve onun yasal Başkanlığını savunma zorunluluğu dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır."

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Prof. Dr. Çağrı Erhan: Suriye’de bulunmanın Amerikan halkına bir faydası yokProf. Dr. Çağrı Erhan: Suriye’de bulunmanın Amerikan halkına bir faydası yok
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.