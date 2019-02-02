Venezuela Büyükelçiliği önünde Maduro'ya destek

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu sözcüsü Zeynel Abidin Özkan, "Emperyalistlere sesleniyoruz. Sizin sinsi planlarınız, topunuz, tüfeğiniz varsa bizim imanımız, kardeşliğimiz, duamız, mazlumlarımız var." dedi.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermek amacıyla "Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için" yazılı pankartla Venezuela Büyükelçiliği önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Zeynel Abidin Özkan,"Bizler bugün Venezuela Büyükelçiliği önündeyiz. Buradan emperyalistlere sesleniyoruz. Sizin sinsi planlarınız, topunuz, tüfeğiniz varsa bizim imanımız, kardeşliğimiz, duamız, mazlumlarımız var. İslam İşbirliği Teşkilatlarına, liberallere, komünistlere, muhafazakarlara, ben insanım diyen herkese sesleniyoruz. Bu zalimlere en yüksek şekilde zalim olduklarını haykırın." diye konuştu.

Küresel emperyalizmin teröristlerinin kanla petrol almaya devam ettiklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti: