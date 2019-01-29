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Venezuela Büyükelçisi: Olaylar yeni bir darbe teşebbüsünün tezahürü (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

VENEZUELA Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ülkesinin ve Latin Amerika'nın önemli günlerden geçtiğini belirterek, "Şu an Venezuela'da cereyan eden olaylar yeni bir darbe teşebbüsünün tezahürüdür" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- VENEZUELA Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ülkesinin ve Latin Amerika'nın önemli günlerden geçtiğini belirterek, "Şu an Venezuela'da cereyan eden olaylar yeni bir darbe teşebbüsünün tezahürüdür" dedi. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde basın toplantısı düzenleyen Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ABD ve güdümündeki ülkelerin anayasaya uygun seçilmiş başkanı tanımama teşebbüsünde bulunduklarını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye ilk destek veren ülkenin Venezuela olduğunu vurgulayan Büyükelçi Reyes, "Türkiye halkının ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerini göstermesi yeni değil, bu bir alışkanlık haline geldi. Türkiye'nin her köşesinde, her şehrinde hangi politik görüşten olursa olsun Venezuela halkına sempati gösteren birine rastlayabilirsiniz. Biz buna aşinayız. Biz bu yolda Türkiye ile devam edeceğiz" diye konuştu. 'BU KRİZ DERS NİTELİĞİNDE' Türkiye tarihinin mücadele ve savaşlarla geçtiğini, bundan Venezuela'nın çıkaracağı çok ders olduğunu söyleyen Reyes, "Biz Türkiye'nin tarihine ve tarihsel çeşitliliğine saygı duyuyoruz, bu çeşitlilikten öğreneceğimiz çok şey var. Darbe girişimine tepki gösteren ilk ülke biz olduk. Bizim Türkiye'den beklentimiz; Venezuela'nın kalkınma projesinde daha çok destek vermesi. Düşman ortak. Bu tarihi kriz bize ders niteliğinde. Biz sanıyorduk ki birçok dostumuz var. Bu sayede yeni dostları keşfettik" dedi. 'MADURO NORMAL BİR ŞEY YAPIYOR' Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'li diplomatların ülkeyi terk etmesi için süre vermesine ilişkin de "Bu normal. Bir hükümet ulusal egemenliğe saygı duymuyorsa Maduro normal bir şey yapıyor. 72 saat içinde terk edilmezse gerekli şeyi hükümet yapacaktır. Ben burada Bolivarcı hükümeti Türkiye'ye karşı temsil ediyorum. Benim burada uluslararası normlara uymadığımı düşünün, ki bu hiçbir zaman olmayacak, beni buradan göndereceklerdir. Bu kurallara uymazsak vahşiliğe, barbarlığa teslim oluruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski Başkanı Obama'nın bir açıklamasında "Bizim ekonomik çıkarlarımıza ters düşen herkesin kolunu bükmek boynumuzun borcudur" dediğini belirten Reyes, "Bunlar askeri anlamda ne ifade ediyor? 'Özel Güçler ve Geleneksel Olmayan Savaş' kitabında yazıyor. Bu bahsettiğim el kitabı farklı aşamalardan oluşuyor. 6'ncı aşamanın en sonuncusu; Paralel bir devletin hükümet başkanını tanımaması. Bu size de tanıdık geliyordur. Bu tamamen kaos ortamını yaratacak ve bir ülkede çatışmalara yol açacak bir durum" diye konuştu.

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