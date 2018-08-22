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Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurum ilk yaptığı açıklamada depremin şiddetini 7.0 olarak belirlemişti.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Venezuela'nın Irapa kentinin 22 kilometre güneybatısında yerel saatle 21:31'de meydana gelen depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Deprem ülkenin büyük bölümünde hissedildi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

BİR DEPREM DE VANUATU'DA

Venezuela'da yaşanan depremden yaklaşık 1 saat sonra Büyük Okyanus'taki Vanuatu'nun 76 kilometre doğusunda da 6.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezüella deprem

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