Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurum ilk yaptığı açıklamada depremin şiddetini 7.0 olarak belirlemişti.
Venezuela'nın Irapa kentinin 22 kilometre güneybatısında yerel saatle 21:31'de meydana gelen depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Deprem ülkenin büyük bölümünde hissedildi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.
Venezuela'da yaşanan depremden yaklaşık 1 saat sonra Büyük Okyanus'taki Vanuatu'nun 76 kilometre doğusunda da 6.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.
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