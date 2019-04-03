HABER

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2019 07:11 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkemenin talebini olağanüstü oturumda ele alan Kurucu Meclis, Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Venezuela’da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı.

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile ülkesinde ordunun desteğini alarak sokak hareketleri ile hükümeti değiştirmeye çalışan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno’nun "Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması" talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı.

Oturumda, Guaido'nun dokunulmazlığının “Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi” nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi.

TSJ’nin, ANC’nin bu kararı sonrası dava sürecini başlatması bekleniyor.

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı "insani yardım" malzemelerinin 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.

Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun desteği ile gittiğini öne sürmüştü.

Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador'u ziyaret eden Guaido, 4 Mart'ta Venezuela'ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.

Kaynak: AA

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Seçim sonuçları: Doğu ve Güneydoğu'da sandıktan çıkan tablo ne anlatıyor?Seçim sonuçları: Doğu ve Güneydoğu'da sandıktan çıkan tablo ne anlatıyor?
Seçim sonuçları: Kim ne kazandı, kim ne kaybetti?Seçim sonuçları: Kim ne kazandı, kim ne kaybetti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela guaido

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moskova'da şehir ışıkları büyüledi

Moskova'da şehir ışıkları büyüledi

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem

ABD'de şiddetli deprem!

Cezayir'de Buteflika'nın istifasından dolayı sevinç gösterisi

Cezayir'de Buteflika'nın istifasından dolayı sevinç gösterisi

Trump ile Stoltenberg arasında çok kritik görüşme! Merkel'i şikayet etti!

ABD'de çok kritik görüşme! NATO Genel Sekreteri'ne şikayet etti!

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türk pilotların eğitimleri devam ediyor

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yerel seçimle ilgili ilk yorum

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.