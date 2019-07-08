HABER

Venezuela'da Maduro ve Guaido arasında yeni temas

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2019 08:00 | Son Güncelleme

Norveç'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu.

Venezuela'da Maduro ve Guaido arasında yeni temas

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, bu hafta Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek. Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcileri, mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yeniden bir araya geliyor.

Tarafların hangi gün başlayacağını belirtmediği yeni görüşmeler, ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados'un ev sahipliğinde yapılacak.

Norveç'in arabuluculuğundaki yeni müzakere masasını, hükümet adına sosyal medya hesabından duyuran Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, görüşmelerin ivedi ve sürekli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Rodriguez muhaliflerle anayasaya uygun bir çıkış yolu aranacağını vurguladı.

GUAİDO ÖNCE YALANLADI SONRA DUYURDU

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido da birkaç gün önce yalanladığı görüşmeleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Her fırsatta ordudan destek isteyen ve bir de başarısız askeri kalkışmaya imza atan Guaido, yeni görüşmelere ilişkin "Diktatörlükten çıkış müzakeresi oluşturmak için gaspçı rejimin temsilcileri ile bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti ve Guaido'nun temsilcileri mayıs ayının ikinci haftası Norveç’te bir araya gelmiş, Guaido bu görüşmeleri de önce yalanlamış sonra kabul etmişti.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin, ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Göçmen krizinde 'şartlı' onay!Göçmen krizinde 'şartlı' onay!
Yatırım yapan yabancılara vatandaşlık vereceklerYatırım yapan yabancılara vatandaşlık verecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Maduro guaido

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmen krizinde 'şartlı' onay!

Göçmen krizinde 'şartlı' onay!

Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

Yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verecekler

Trump'a açık açık beceriksiz demişti! İngiltere'de büyük kriz!

Trump'a açık açık beceriksiz demişti! İngiltere'de büyük kriz!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket! Çarpıcı sonuçlar açıklandı!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Yunanistan'da seçimi kaybeden Çipras'tan açıklama

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.